Asgari ücretlinin zammı ve işi tehlikede

Hükümetin işverenlere uyguladığı 100 liralık asgari ücret desteğini sonlandırması asgari ücretliyi zarara sokacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında bir defalığına getirdikleri 100 liralık asgari ücret desteğini ekonomideki şartlar nedeniyle 2017'de de uyguladıklarını, ancak 2018 yılı için işverene böyle bir destek öngörmediklerini söyledi. Ağbal'ın bu açıklaması, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sene sonuna doğru destek ödemesi yapılacağını düşünen işveren örgütlerinde adeta şok etkisi yarattı.

TİSK’TEN BAKANA MEKTUP

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin sona erdirilmemesi, önümüzdeki yıl da devam ettirilmesi için Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na bir mektup gönderdi. Mektubunda 100 liralık desteğin istihdama çok ciddi katkı sağladığına işaret eden TİSK, mevcut istihdamın korunması için bu desteği çok önemli gördüklerini bildirdi.

Desteğin devam etmeyeceğine ilişkin açıklamanın tam da asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesine denk gelmesi, asgari ücret zammını ciddi şekilde riske attığı ifade ediliyor. 100 liralık desteğin kaldırılmasıyla işverenin maliyetinin yüzde 7 civarında yükselmiş olacağını belirten işveren örgütlerinin komisyonda ‘sıfır zam' için bastırıp çok düşük oranlı bir zamma hükümeti razı etmeye çalışacağı belirtiliyor. İşverenlerin açıkça ifade etmese de kapalı toplantılarda desteğin kalkması ve yüksek zam halinde işçi atmak zorunda kalacakları uyarısını şimdiden yapmaya başladıkları belirtiliyor.

SARAY’DAN GERİ DÖNER Mİ?

Asgari ücret milyonlarca vatandaşı da etkileme potansiyeli taşıyor. Sendikalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce ÖTV zammı ile cam filmi yasağı konusunda devreye girip hükümete geri adım attırdığına işaret ederek, benzer konunun asgari ücret desteğinde de yaşanabileceğini belirtiyorlar.