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Bakan Şimşek’ten Moody’s değerlendirmesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife düşürmesine ilişkin, “Reform yapacağız, ekonomimizde aldığımız tedbirlerle yatırımda, istihdamda, ihracatta performansı yakalayacağız. Ondan sonra başkalarının ne dediğine bakmayacağız” dedi.
13:5020 Mart 2017
Ekonomi
Bakan Şimşek’ten Moody’s değerlendirmesi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin not görünümünü negatife düşürmesine ilişkin, “Reform yapacağız, ekonomimizde aldığımız tedbirlerle yatırımda, istihdamda, ihracatta performansı yakalayacağız. Ondan sonra başkalarının ne dediğine bakmayacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran çalışmanın Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasındaki protokol imza törenine katıldı. Program öncesinde Şimşek, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şimşek, Moody’s’in Türkiye’nin not görünümünü negatife düşürmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Reform yapacağız, ekonomimizde aldığımız tedbirlerle, yatırımda, istihdamda, ihracatta performansı yakalayacağız. Ondan sonra başkalarının ne dediğine bakmayacağız. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz risklere karşı, şoklara karşı bir reform yapacağız. Sistemde ilerde çıkabilecek pürüzlere yönelik bir anayasa değişikliği, yönetimde istikrarı sağlamaya yönelik bir anayasa değişikliği. Birçok insan dünyada bu anayasa değişikliğinde ne olduğunu bilmiyor. Bu anayasa değişikliği manşetler üzerinden değerlendirildiği için birçok kişide yanlış algı var.”

Şimşek, trafik sigortasında Nisan ayından itibaren tavan fiyat uygulamasına geçilecek olması ile ilgili soru üzerine, “Hazine Müsteşarlığımız bir çalışma yaptı. Sektörümüzü zora sokacak bir adım atmayacağız. Yapacağımız düzenleme sağlıklı olacak, geçici olmasını ümit ediyoruz” yanıtını verdi.

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