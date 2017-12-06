Bakandan flaş bitcoin açıklaması!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyada hızla yayılan, Türkiye’de de ilgi görmeye başlayan sanal para uygulaması bitcoin ile ilgili endişeleri Meclis Genel Kurulu’na taşıdı. Hükümetin bitcoin ile ilgili bakış açısını soran Ömer Fethi Gürer’e Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yanıt verdi. Bakan Kurtulmuş, "Hükümetin sanal para uygulamasıyla ilgili net bir tavır yok" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sanal paranın tüm dünyada kullanılan dijital bir para pirimi olarak görülmeye başlandığını ifade ederek, “Herhangi bir merkeze veya kuruma bağlı olmaksızın bağımsız bir kripto para olmasının farklı sorunlar üretebileceği ifade edilmektedir. İnternet ortamında ‘dijital para' olarak tanımlanan ve yaygınlaşan uygulamaya yönelik, Hükümet olarak değerlendirmeniz nedir?” diye sordu.

Kara para aklama ve uyuşturucu ticaretinde dijital paranın kullanılabileceğinin ifade edildiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yasal dayanağı olmadığı halde sanal bir varlık haline gelen bu parayla ilgili yapılacak bir düzenleme var mıdır? Bitcoin için Hükümetin bakış ve yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hükümetini tarafından bir çalışma bulunmakta mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

TÜRKİYE YAKIN TAKİPTE

Bitcoin ile ilgili tereddüt ve şüphelerin giderilemediğini anlatan Bakan Numan Kurtuşmuş, “Bununla ilgili olarak da Merkez Bankası ve İstanbul Borsası, ayrıca bitcoin piyasasını yakından takip eden çalışmalarını sürdürüyorlar. Henüz bu anlamda bizim de resmî olarak bir tavrımız ortada değildir ama araştırmalar sürdürülüyor. Konu sürekli olarak gelişiyor, bu konuyla ilgili yaklaşımlar değişiyor ve ümit ederim ki belli bir noktaya gelinir. Yani kimi ülkeler bitcoini kurtarıcı olarak görüyor, kimileri de bunu şeytanlaştırıyor. Bu seyri biz de Türkiye olarak yakinen takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.