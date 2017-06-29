Dolar ne kadar oldu?

Para politikasında küresel sıkılaşma sinyalleri doların değerini düşürdü. Dün 3.53'ü aşan dolar/TL sabah saatlerinde 3.50-3.51 bandında işlem görüyor.

ABD doları, dünyanın önde gelen merkez bankalarının yalnızca ABD için değil küresel olarak gevşek para politikası döneminin sona yaklaşıyor olabileceği sinyallerini vermesi üzerine yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izledi.

Yatırımcıların para politikası sıkılaştırması konusunda izlenecek tek oyuncunun ABD Merkez Bankası (Fed) olmayacağını anlamalarının ardından dolara olan destek de eridi. İngiltere Merkez Bankası Mark Carney dün yaptığı bir açıklama ile ülke ekonomisinin tam kapasiteyle işlev göstermeye yaklaşmasıyla beraber faiz artışlarının kaçınılamaz olabileceğini söyleyerek birçok kişiyi şaşırttı.Kanada Merkez Bankası ise bir adım daha ileriye gitti. Bankadan iki yetkili Temmuz ayı itibariyle bir faiz artışına gidebileceklerini açıkladılar. Bu açıklamalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin parasal genişleme politikasının tonunun ekonomik toparlanma ilerledikçe düşürülmek durumunda kalabileceğini açıklamasını takiben geldi.

ECB yetkilileri, Draghi’nin bu açıklamalarının piyasalardaki etkisini kontrol altına almaya çalışsalar da euronun dolar karşısında bir yılın zirvesine çıkmasını engelleyemediler. Westpac döviz stratejisti Sean Sallow, “Eğer ECB’nin ne planladığını anlamak istiyorsak, her seferinde isimsiz kaynaklar yerine titiz bir şekilde yazılmış Draghi konuşmalarına bakacağız” dedi.

Faizlerin artırılacağı ihtimali hisse senedi piyasalarında bankaları pozitif etkiledi. S&P 500 dün yüzde 0.88 yükselerek yaklaşık iki ayın en büyük bir günlük kazancını gerçekleştirdi. Dow Jones ve Nasdaq da günü yükselişle kapattı. Asya borsaları da bu sabah Wall Street’i takip etti. Japonya Nikkei endeksi yüzde 0.5 yükselirken, Avustralya borsası yüzde 0.8 kazanç kaydetti. Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi de yüzde 0.8 artarak Mayıs 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

REUTERS