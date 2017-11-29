Dolar ne kadar oldu? Zarrab davası izleniyor (29.11.2017)

Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab'ın ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davanın dünkü duruşmasında kendisine yönelik suçlarını kabul etmesi ve aynı davada yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla aleyhine savcılık tanığı olacağının belli olması sonrası dolar/TL yeniden tarihi zirvelere doğru yükseldi.

Dolar/TL hafta başında gerilediği 3.90’lı seviyelerden Zarrab davasına ilişkin gelişmelerle sert bir yükselişle 3.9735’e kadar çıktı ve saat 08.31’de 3.9668/3.9700 seviyesinde işlem gördü.

ABD’li savcı yardımcısı David Denton, New York federal mahkemesinde dün yapılan duruşmanın açılış konuşmasında Zarrab’ın milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesini “içeriden” anlatacağını söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre Zarrab 26 Ekim tarihinde İran yaptırımlarını ihlal ile ilgili altı konuda suçlu olduğunu kabul etti.

Hem İran hem Türk uyruklu olan Zarrab ve sekiz ayrı sanık 2010-2015 yılları arasında ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını ihlal ederek İran hükümeti adına yüz milyonlarca dolarlık mali işlem yapmakla suçlanıyordu.

Yargılamanın üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor. Uzaması da ihtimal dahilinde görülüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD’deki davada Zarrab’ın tanık olarak yer alacak olması birçok soru işaretini ve davanın Türkiye’ye olası etkilerini yeniden şekillendiriyor. Türk yetkililer davadaki kanıtların gerçeği yansıtmadığını, ABD makamlarınca kabul gören hukiki şekilde elde edilmediğini savunuyordu. Ancak şimdi kanıt olarak yöneltilen suçları gerçekleştirdiği öngörülen bir şahıs var” dedi ve ekledi:

“Artık TL için teknik seviyelerden bahsetmek mümkün değil. Tarihi zirveler zorlanacaktır. Bu sürecin Türkiye’den daha başka kimlere doğru ilerleyebileceği endişesi dava sonuçlanana kadar TL üzerinde baskı unsuru olarak kalacaktır.”

TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6’ya yaklaştı.

Sepet bazında aynı saatte TL 4.3371/4.3402, euro/TL ise 4.7043/4.7078 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

Küresel piyasalarda ise dolar ABD’de vergi indirimleri yasa tasarısının Senato komisyonundan geçmesiyle birlikte gücünü koruyor.

Dolar Pazartesi gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 92.496’dan toparlanırken, bu sabah dün akşama kıyasla yatay seyir ile 93.2 civarında bulunuyor.

ABD’de vergi indirim yasa tasarısının Senato komisyonundan geçmesinin yanı sıra tüketici güveninin Kasım ayında 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması doları destekliyor.

Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Tahvil/bono getirilerinde bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli tahvil getirileri 2009’dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.47, valörde saat 1714’te yüzde 12.56 seviyesindeydi. Öte yandan gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.80 seviyesindeydi.