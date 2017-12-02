Elektriğe zam geliyor | Son haberler

BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırdı. Doğalgaz santralları, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyecek. Maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyor.

Türkiye'de, doğalgaz tarifeleri aylık, elektrik tarifeleri 3'er aylık dönemlerle gözden geçiriliyor. BOTAŞ'ın doğalgaz santrallarına yaptığı zam sonrasında gözler, 1 Ocak'ta geçerli olacak yeni elektrik tarifelerine çevrildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu konuda hazırlığa başladı.

Habertürk’ün haberine göre; kaynaklar, son dönemde dolar kurundaki artış, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) (güneş, rüzgâr ve su santrallarından alım garantisinden kaynaklı) gelen milyarlarca liralık ek yük ve diğer kalemlerdeki (dağıtım ve iletim gibi) yukarı doğru seyir nedeniyle elektrikte bir maliyet baskısı oluştuğunu belirterek, “Elektriğe birkaç yıldır zam yapılmıyor. Ancak, bu baskı 1 Ocak'ta tek haneli bir artışı gündeme getirebilir” dedi. Kaynaklar, sadece YEKDEM'in yıllık maliyetinin 5-6 milyar TL olduğunu söyledi.

KONUTLAR İÇİN DEĞİŞMEDİ

BOTAŞ, dün de yeni tarifelerini açıkladı. Şirket, 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 oranında artırdı. Yeni tarife uyarınca doğalgaz santralları, her 1000 metreküp doğalgaza 704 TL yerine 763 TL ödeyecek. Konut aboneleri içinse fiyat değişmedi.

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ 2 BİN KİLOVATA DÜŞÜRÜLDÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürdü. Böylece, 2018'den itibaren uygulanmaya girecek yeni limitle 3 milyon 661 bin elektrik abonesi daha serbest tüketici olma hakkından yararlanabilecek.

Kurum, tüketicilerin elektriğini istediği tedarikçiden alabilme sınırı olarak bilinen serbest tüketici limitini 2003'ten bu yana kademeli olarak azaltıyor.

Ekim ayında Türkiye'de toplam serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısı 4 milyon 711 bin 967'ye ulaştı. Bu sayının 3 milyon 330 bin 562'sini mesken, 1 milyon 315 bin 585'ini ticarethane, 19 bin 32'sini sanayi, 6 bin 424'ünü aydınlatma, bin 690'ını tarımsal sulama aboneleri ve 38 bin 674'ünü de diğer gruplar oluşturdu.