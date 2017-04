Elektrik faturasına taksit tuzağı

EPDK’nın hazırladığı tasarı, elektrik faturasının kredi kartı ile taksitlendirilmesine izin veriyor. Yani, faturasını ödemekte zorlanan vatandaş bu kez taksitleri öderken faiz yükü altında ezilecek.

Elektrik faturaları kredi kartıyla taksitlere bölünerek ödenebilecek. Ancak, faturasını kredi kartı ile taksitlendiren vatandaş, yüklü bir faiz de ödemek zorunda kalacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiyor. Yeni yönetmelik taslağı internet sitesinden tartışmaya açıldı ve gelen görüşler doğrultusunda bir ay sonra uygulamaya girmesi bekleniyor. Tasarı ile EPDK, elektrik faturalarının kredi kartıyla taksitlere bölünerek ödenmesinin de önünü açıyor. Tasarıya göre isteyen abone, aylık elektrik faturasını kredi kartıyla ister tek çekim, isterse taksitler halinde ödeyebilecek.

Tasarı eğer yürürlüğe girerse elektrik faturasını kredi kartıyla taksitlere bölen tüketici, oluşacak tüm akdi ve gecikme faizi yükünü de sırtlanmak zorunda kalacak. Elektrik şirketleri ise tek çekim ya da taksitli kredi kartı ödemelerine ilişkin masraflara ait bilgileri faturada göstermek zorunda olacak. EPDK yeni düzenlemenin gerekçesini açıklarken, kredi kartı ile ödemenin getireceği maliyetlere, bu imkândan yararlanan kişilerin katlanmasının gerektiğine işaret etti. Yani, kuruluş kredi kartı ile ödemenin maliyetinin yüksek olduğunu ancak bu konuda tercihi tüketicinin yapması gerektiğine dikkat çekti.

ŞİRKETLERE YARAR

Elektrik faturasını kredi kartıyla taksitlendiren vatandaş ise iki tür faizle karşı karşıya kalacak. İlk olarak, taksitlendirilmiş fatura bedeli üzerinden her ay yüzde 1.84 oranında akdi faiz ödenmesi gerekecek. Vatandaş kredi kartı borcunun asgari ödemesini yapıp, kalanını ödemediği durumda bu yüksek faiz her ay işleyecek. Yeni taksitlendirmeler yapıldıkça borç büyüyecek, faiz yükü de artacak. Vatandaş kredi kartının asgari tutarını ödeyemediği anda bu sefer de yüzde 2.34 oranındaki gecikme faizi işlemeye başlayacak.

Elektrik borcu kredi kartıyla taksitlendirildiği için yeni uygulamadan en kârlı bankalar ile elektrik şirketleri çıkacak. Bankalar abonelerden her ay faiz geliri elde etmeye başlayacak. Elektrik şirketleri de alacaklarını garanti altına aldıkları için tahsilat riski kalmayacak. Vatandaşın ise faturası kabaracak.

Yönetmelik taslağıyla aylık fatura tutarı 82 lira ve üzerinde olan abonelere sağlanan serbest tüketici olma hakkına ilişkin de düzenleme yapılıyor. Buna göre ikili anlaşma yoluyla dilediği elektrik şirketinden elektriğini alan aboneler faturalarını geciktirmeleri halinde şirketlere gecikme zammı ödemek zorunda olacak. Şirketler ayrıca bu vatandaş ya da şirketlerden güvence bedeli adı altında para da alabilecekler. Böylece fatura ödenemez hale gelirse şirket güvence bedelini vatandaşa iade etmeyecek.