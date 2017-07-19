Forex’te işlem hacmi azaldı

Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş tebliğ değişikliğinden sonra forex piyasasında işlem hacminin 44 milyar liradan 9-10 milyar liraya gerilediğini açıkladı.

Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, finans piyasalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ertaş, tebliğ değişikliğinden sonra forex piyasasında işlem hacminin 44 milyar liradan 9-10 milyar liraya gerilediğini açıkladı. Vahdettin Ertaş, “Yatırımcı sayısı da 21 bin 679'dan 6 bin 487'ye geriledi” diye konuştu.

Forex düzenlemesi 10 Şubat 2017 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenleme ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 1'e 100'den 1'e 10'a indirilirken, asgari 50 bin TL başlangıç teminatı yatırılması şart koşulmuştu. Düzenlemeden sonra birçok Forex şirketi kapanmıştı.