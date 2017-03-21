GDO rüzgarla mı geldi?

Adana'da GDO çıkan ekmek numunesindeki GDO'lu maddenin rüzgardan karışmış olabileceği iddia edildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye'de üretilen ekmekte ‘ekmek katkı maddesinin' kullanılmadığını ileri sürdü. Sadece paketli ekmeklerde raf ömrünü uzatmak için ‘ekmek katkı maddesi' kullanıldığını dile getiren Balcı, fırınlarda ise böyle bir ihtiyacın olmadığını iddia etti. ‘Fırınlarda yapılan üretimlerde ‘enzim' adı altında katkı maddelerinin kullanılıp, kullanılmadığını' sorduğumuz Balcı, “Ekmek üreten firmalar enzim kullanabiliyor. Buna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsaade ediyor” dedi. Öte yandan Adana’daki fırına GDO maddesinin rüzgarla bulaşmış olabileceği de iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi’nden Burak Coşan’ın haberine göre yine Balcı'nın iddiasına göre Adana'da 312 fırında 2016'da 2186 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde GDO'lu ürüne rastlanmadı. Ancak Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise 2016 ve 2017 yıllarında Adana'da 29 GDO denetimi yapıldığı ifade edildi. Balcı, “Bundan önce yapılan denetimlerde GDO'lu ürüne rastladıysa bakanlık bunu da açıklasın” diye konuştu.

YANINDA YEM VARMIŞ

Adana'dan aldığı bilgileri de paylaşan Balcı şunları söyledi: “Söz konusu ürünü üreten firma hemen yan tarafında yem satışı da gerçekleştiriyormuş. Sanırım orada GDO'lu yem bulunuyormuş. Bir rüzgar esse bile GDO'lu soya ekmek katkı maddesine bulaşabilir. Üretimi yapan firma daha önce 4 kez denetlenmiş”

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‘SOYA UNUNU DIŞARIDAN ALIYORUZ’

ÜRETTİĞİ ekmek katkı maddesinde GDO çıkan Adana'daki işletmeci Hürriyet'e konuştu. Ürünlerinde kullandığı soyayı dışarından temin ettiğini belirten işletmeci, “Soya ununu kendimiz yapmıyoruz. Sağlam firmalardan, kontrolleri yapılmış ürünleri, belgeleriyle birlikte alıyoruz. Analiz raporları sonucunda soya ununu alıyoruz. GDO konusunda ise bir şey diyemiyorum. Bulaşık olabilir, karışmış olabilir. Ben de şimdi ürünümü test ettirmek üzere Mersin'e geldim. Daha önce de ürünlerimiz test edildi. Söz konusu ürünümüz de mutlaka test edilmiştir” dedi.

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‘İDDİALARIMIZ KANITLANDI’

Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Cihan Kolivar da “Yıllardır bu işin peşine düşülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bir yere varamamıştık. Yapılan bu testle birlikte iddialarımızda kanıtlanmış oldu” dedi.