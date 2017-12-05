Hükümetten beklenen taşeron açıklaması: Taşerona kadronun detayları belli oldu!

Taşeron işçilerle ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron için yapılacak değişiklikleri açıkladı. Peki 2018 yılı itibariyle taşeron işçilerin kadro sorunuyla ilgili hangi adımlar atılacak

Taşeron işçiler kadroda sona yaklaştı. Binali Yıldırım 12 maddeden söz etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasına göre kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçi kadroya alınacak. Peki Erdoğan ne dedi? İşte taşeronda son durum ve merak edilenler…

ERDOĞAN’DAN SON AÇIKLAMA

Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU’NUN TAŞERON TWEETLERİ:

Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada belediyede çalışan taşeron işçilerin de kadroya geçeceğini duyurdu. Twitter’da açıklama yapan Sarıeroğlu, “Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler” ifadelerini kullandı.



Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

BELEDİYE TAŞERONLARI İŞÇİ OLACAKLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada yeni taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Sarıeroğlu şu ifadeleri kullandı:

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler.





MEVSİMLİK İŞÇİLER SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLACAK

4/C‘li kardeşlerimizi de unutmadık, 4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C’li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz.