Karpuza soğuk darbesi

Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası, turfanda karpuz yetiştiriciliğinin Türkiye’deki en önemli merkezi olan Çukurova’da, örtü altındaki karpuz fidelerini kuruttu. Yeniden masraf edip, ekim yapmak zorunda kalan üretici, bu kez fide tedarik etmekte sorun yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası, turfanda karpuz yetiştiriciliğinin Türkiye’deki en önemli merkezi olan Çukurova’da, örtü altındaki karpuz fidelerini kuruttu. Yeniden masraf edip, ekim yapmak zorunda kalan üretici, bu kez fide tedarik etmekte sorun yaşıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de yıllık üretilen karpuzun yaklaşık dörtte biri, turfanda üretimin ise neredeyse tamamının gerçekleştirildiği Adana'da, karpuz ekili alanların soğuk hava şartlarından dolayı büyük zarar gördüğünü söyledi.

SON DARBE 18 ŞUBAT’TA

Sahil kenarında Ocak ayı ortalarında, ovada ise Şubat ayı başında ekimi yapılan turfanda karpuz fidelerinin, Çukurova'da günlerce süren ve yer yer eksi 9 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı büyük zarar gördüğünü belirten Doğan, “Don olayı turfanda karpuz ekiminin başladığı günden bu yana ara ara devam etti. En son 18 Şubat Cumartesi günü eksi 3 dereceye düşen hava sıcaklığı, üreticiye son darbeyi vurdu. Turfanda karpuz fidelerinin ekildiği sahil kenarındaki yüksek tüneller ile ovadaki ısıtmalı olmayan alçak tünellerde büyük hasar oluştu” dedi.

7 BİN DEKARDA YÜZDE 60 HASAR

Aşırı soğukların 7 bin dekar arazide yüzde 60'ın üzerinde, 15 bin dekar arazide ise yüzde 15 civarında hasara yol açtığını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“Henüz çok küçük olan fideler aşırı soğuktan kurudu. Şimdi bu alanlara yeniden fide ekilmesi lazım. Bu da hem zaman alacak hem de üretici için maliyet artışına yol açacak. Çünkü fidenin tanesi 1.5 TL. Dekara 300'ün üzerinde fide ekimi yapıldığı düşünüldüğünde bu dekar başına 450-500 TL ek maliyet demek.”

ÜRETİCİ FİDE BULAMIYOR

Üreticinin zararı karşılayıp her şeye rağmen yeniden ekim yapmak istediğini ancak, bu sefer de fide bulmakta zorluk çektiğini ifade eden Doğan, “Fidelerin kurumasından dolayı karpuz fidesine olan talep arttı. Henüz ekim yapmayan karpuz üreticileri de göz önüne alındığında, mevcut fideler tükendi. Bu da üretici için ayrı bir sorun” diye konuştu.

REKOLTEYİ DE OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Karpuz hasadının, sahildeki yüksek tünellerde Mayıs'ın ilk haftası, ovadaki alçak tünellerde ise Haziran'ın ilk haftası başladığına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Fidelerin kuruması hasadı bir miktar geciktirebileceği gibi, rekolteyi de olumsuz etkileyecek. Adana'da geçtiğimiz yıl 6 milyon ton olan olarak gerçekleşen karpuz üretimi de 5 milyon ton civarına gerileyecek” dedi.