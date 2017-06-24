Kayyum yargı zırhına kavuştu

Şirketleri yönetmek için atanan kayyumlara, aldıkları kararlar nedeniyle cezai sorumluluk yüklenemeyecek. Uygulamalarına karşı mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararnameyle (KHK), FETÖ örgütü üyeleri ile terör ve benzeri suçu işlediği kesinleşen ya da kuvvetli şüphe görülen kişilerin el konulan mal varlıklarını yöneten kayyumlara yeni bir koruma daha geldi. KHK'ya göre, kayyumluk yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ya da TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketleri soruşturma ve kovuşturma süresince yöneten kayyumlara görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenemeyecek.

MAHKEMELER DEVRE DIŞI

KHK ile ayrıca, kayyumların aldığı karar ve uygulamalarına karşı mahkemelere açılacak davalar da etkisiz hale getirildi. Daha önce yayımlanan kararnameyle; OHAL süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükmü getirilmişti. Yeni KHK ile bu kararın kapsamına kayyumlar da eklendi. Buna göre mahkemeler, kayyumların aldığı kararlar ve uygulamalarına karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı veremeyecek.

Maaşları 12 bin lirayı buluyor

OHAL sürecinde TMSF'nin kayyum olarak atanmasıyla birlikte kayyumluk müessesesinde de önemli değişiklik yapıldı. Kayyumları şirketlerin başına normalde mahkemeler atarken, TMSF'nin kayyum atandığı şirketlerde kayyumlar TMSF'nin bağlı olduğu bakan tarafından atanıp bakan tarafından görevlerine son veriliyor. Kayyumların bu görevleri dolayısıyla alacağı ücretleri de yine aynı bakan belirliyor. Bu yetkiyi kullanan Başbakan Yardımcısı Canikli, el konulan şirketleri yönetenlere 2 bin lira ila 12 bin lira arasında maaş ödendiğini açıklamıştı. Canikli, kayyumların birden fazla şirketi yönetse de bir tek şirketten maaş aldığını belirtmişti.

8 basın yayın kuruluşu satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 8 adet basın yayın kuruluşuna ait varlıkları satışa çıkardı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Barış TV, Can Erzincan TV, ÖRT'ye ait yayın lisans ve hakları ile makine, teçhizat ve demirbaşları, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat satılacak.

Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar haftalık periyotlarla en geç her hafta cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

942 şirketi yönetiyor

Kayyum olarak atanan kişiler, halen ülke genelinde büyük holdinglerin de yer aldığı 942 şirketi yönetiyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 40.5 milyar TL, özkaynak toplamı 18.1 milyar TL, ciro toplamı da 21.5 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Bu şirketlerde 45 bin kişi çalışıyor. TMSF de, mart ayı sonu itibarıyla 43 şehirde 879 şirkete el konulduğunu, 147 medya şirketinin kapatıldığını açıklamıştı.