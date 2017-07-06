Kıdemde kılıçlar çekildi

Bakan Müezzinoğlu, tarafların yüzde 70’inin uzlaşması halinde Kıdem Tazminatı Fonu’nu hayata geçireceklerini açıkladı. Hiçbir konuda anlaşamayan işçi ve işveren temsilcileri fonun kurulmaması konusunda hemfikir.

Hükümet aylardır tartışılan ve sendikaların” kırmızı çizgi” ilan ettiği kıdem tazminatı taslağını taraflara sunduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işçi ve işveren temsilcilerinden görüşlerini yazılı olarak 13 Temmuz'a kadar iletmelerini istediklerini söyledi.

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Tarafları önceki gün ortak noktaları bulabilmek için davet ederek, görüşlerini yazılı olarak iletmelerini istediklerini belirten Müezzinoğlu, özellikle şu 4 noktanın üzerinde durduklarını söyledi: “Çalışanın alın teriyse, bu alın terini hak olarak başa koyalım. İkincisi, güvence; güvenceyi de yine, nasıl şekilleneceğini tartışalım. Üçüncüsü, şeffaf olmalı, çalışan hakkının nerede nasıl

biriktiğini, hangi gün ne kadar olduğunu bilebilmeli ve tasarruf hakkı kendi elinde olmalı. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik.” Müezzinoğlu, taraflardan birinin “devamlılık ve tecrübe” başlığını da önerdiğini belirterek, bu konuda da görüşlerini alacaklarını söyledi.

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Çalışma Bakanı, taraflar arasında yüzde 70 oranında mutabakat sağlandığında konuyu TBMM'ye götüreceklerini ifade ederek, “Yüzde 70'in üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz” diye konuştu. Bakanın burada, katılımcı sendika ve meslek kuruluşlarının yüzde 70'ini mi, yoksa tartışılan başlıkların çoğunluğunu mu kastettiği merak konusu oldu.

YÜZDE 100 ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Kıdem tazminatını tozlu raflardan indirip sık sık tarafların önüne getiren hükümet, hazırlanan taslak için işçiden geçer not alamadı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen kıdem toplantısında, işveren adına söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, kıdem fonuna karşı olduklarını açık bir şekilde ifade etti.

Toplantıya katılan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) , Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) olumsuz görüş bildirdi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan fon konusundaki geçmiş tecrübelerin çok acı olduğunu her isteyenin bu fondan yararlandığını, hak sahiplerinin mağdur olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da “Biz bu konuları epeyce görüştük. Herkesin durduğu yer belli. Üç konfederasyon da burada. Yeni bir görüş yok” dedi.

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Toplantıda hükümetin aradığı yüzde 70'lik mutabakatın neyi ifade ettiği de anlaşılamadı.

1936’DAN BERİ VAR

Hükümet, 1936'dan beri yürürlükte olan kıdem tazminatı sisteminin değişikliğine gerekçe olarak, 13 milyon çalışanın yüzde 80'inden fazlasının mağduriyet yaşayarak mahkemeye başvurmak zorunda kalmasını gösteriyor. Ayrıca, kıdem tazminatı ödemelerinin işverenin kasasında değil, bir fonda birikmesinin güvenilirlik ve şeffaflık sağlayacağı öne sürülüyor.

PATRON İSTEMİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu'nca, kıdem tazminatının iş barışı, işyeri disiplini, iş eğitimi ve işçi-işveren sosyal dengesini yakından etkilediği vurgulanarak, “Bütün bunlar dikkate alınmadan yapılacak düzenleme işyerlerinde sosyal sorunlara yol açabilecektir” denildi. Olası bir değişikliğin ancak sosyal tarafların mutabakatı halinde yapılması gerektiği savunulan açıklamada, “Beklentimiz, kıdem tazminatı konusu gündemden çıkarılsın, yatırım ortamını iyileştirecek adımlara odaklanılsın” ifadeleri kullanıldı.

FON NASIL OLACAK?

HÜKÜMETİN taslağı esas olarak, işverenlerin ödeyeceği kıdem tazminatlarının bir fonda toplanmasına dayanıyor. Fona yapılacak ödemenin ayda 30 gün mü yoksa daha azı üzerinden mi yapılacağı, devletin fona katkısı ve fon üzerindeki kullanım yetkisi gibi konularda taraflar arasındaki ayrılıklar keskinleşiyor. Yeni sistemde; çalışanların tamamına emeklilik, ölüm, konut edinme gibi hallerde fondan ödeme yapılması hedefleniyor. Mevcut sistemde işten çıkarılan çalışan, tazminat alabiliyor. Ayrıca, işverenin birikmiş kıdem tazminatını ödeme zorunluluğu, işçilerin işten çıkarılmasına karşı caydırıcı oluyor.