Memur ve emeklinin zararı çok büyük

Yüksek enflasyon memuru da emekliyi de perişan etti. TÜİK’in resmi verilerine göre emekli aylıkları 242 lira, memur maaşları ise 342 liraya varan kayıp yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplama yöntemine göre, yıl başından bu yana emekli aylıkları 34.5 lira ila 242 lira, memur maaşları da 87 lira ila 342 lira arasında değişen tutarlarda enflasyon karşısında eridi. TÜİK verileri, çalışanlarla emeklilerin uğradığı zararın resmi kanıtı oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı bugün (pazartesi) netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise ikinci 6 aylık maaş zammı belli olacak. Çalışanlarla emekliler zam oranına kilitlenirken TÜİK'in ‘Parasal Değerleri Güncelleme Aracı' yılın başından bu yana maaşlardaki erimeyi ortaya koydu.

GERÇEK HESAP

TÜİK, vatandaşların kendi aralarındaki alacak-verecek anlaşmazlıklarını gidermek, parasal işlerle ilgili mahkeme kararlarını kolaylaştırmak amacıyla birkaç yıl önce Parasal Değerleri Güncelleme Aracı'nı kullanıma açtı. Bir çeşit hesap makinesi gibi çalışan araç, TL'nin enflasyon karşısında uğradığı kaybı hesaplayarak, geçmiş yıllarda alınan TL borcun bugünkü değerini ortaya çıkarıyor. Bu araç sayesinde bir arkadaşından örneğin 2 yıl ya da 3 yıl kadar önce borç para alan bir kişi, TÜİK'in hesaplama aracından yararlanarak, bugün arkadaşına gerçekte kaç lira ödemesi gerektiğini öğreniyor. TÜİK'in aracı, çalışanlarla emeklilerin enflasyon karşısında uğradığı zararı da hesapladı. Üstelik, 2 Temmuz itibarıyla 6 aylık enflasyon netleşmediği için 5 aylık enflasyonu dikkate alarak hesaplama yapan TÜİK'e göre, yılın başında alınan maaşlar mayıs sonu itibariyle enflasyon karşısında adeta eridi.

ASIL ALMASI GEREKEN MAAŞ

TÜİK'in hesaplama aracına göre, yılın başında yeni yıl zammıyla birlikte eline bin 348 lira 50 kuruş geçen en düşük işçi emeklisine normalde bugün bin 397 lira 40 kuruş aylık ödenmesi gerekiyor. Ancak maaşlara aylık yerine 6 aylık enflasyon gerçekleştikten sonra zam yapıldığı için en düşük işçi emeklisi enflasyon kaybından kurtulamadı ve ilk 5 ayda yaklaşık 49 lira zarar etti.

Aynı şekilde en düşük çiftçi emeklisinin aylığı yılın başında yüzde 4.7 zam sayesinde 950 lira 50 kuruşa yükseldi. Normalde bu emeklinin yılın başındaki gelir seviyesini koruyabilmesi için en azından mayıs ayı sonunda 985 lira maaş alması gerekiyordu. Ancak fiyatlardaki artış resmi enflasyon oranı kadar dahi dikkate alınıp maaşa yansıtılmadığı için bu emekli mayıs sonu itibariyle 34.5 lira zarara uğramış durumda. TÜİK'in hesaplama aracına göre, enflasyon maaşlara her ay yansıtılmadığı için düz memur 87 lira, öğretmen 100 lira eksik maaş alıyor.