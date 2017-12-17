Ne yapıyorsunuz da duş alıyorsunuz?

Rekabet Kurumu yöneticileri, 20’nci kuruluş yılı nedeniyle İstanbul’da lüks otelde 4 gün konakladı. Ayrıca, Ankara’da tadilat gören binada bürokratların odalarına banyo yapıldı.

Merkezi Ankara'da bulunan Rekabet Kurumu'nun, 20'nci kuruluş yıl dönümü 31 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul'da kutlandı. Kurumun üst yöneticileri, aileleriyle birlikte lüks bir otelde 4 gün boyunca eğlendi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, duruma isyan etti. İstanbul'daki kutlamada bürokratların çok lüks bir otelde kaldığını kaydeden Köse, “Basit bir odanın konaklaması 340 dolar yani yaklaşık 1.300 lira. Suit odalarda kalan da var. Onların gecelik fiyatı ise 929 dolar, yani, 3 bin 600 lira. Böyle bir odada kalacak kadar israfı niye yapıyorsunuz? Bu ülkede bu kadar yoksul var” diye tepki gösterdi. Kurumun Ankara'daki binasında tadilat ile üst düzey bürokratların odalarına banyo ve duş yapıldığını da açıklayan Köse, “Merak ediyorum, kurumda ne iş yapıyorsunuz da, duş almanızı gerektirecek bir durum oluyor'' diye sordu. Köse, TBMM'de Rekabet Kurumu'nun bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada iddialarını sıralarken, kurum yetkilileri ya da ilgili bakan yanıt vermedi. Köse şunları söyledi:

BAŞBAKAN'I DİNLEYİN

“Başbakan Binalı Yıldırım kamu görevlilerine; ‘Kaynakları kullanırken israftan uzak durun' diyor ama Ankara Bilkent'te bulunan Rekabet Kurumu'nda bazı tadilatlar yapıldı. Odalarına banyo, duş, vesaire eklendiği söyleniyor. Ben merak ediyorum gerçekten, Rekabet Kurumu'nda ne iş yapıyorsunuz ki de duş almanızı gerektirecek bir ortam var.”

Kutlamanın maliyeti ne kadar?

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya bürokratların İstanbul'daki kutlamaları ile ilgili TBMM'ye önerge verdi. Yalçınkaya, “Üst düzey yöneticilerin, 4 gün süren etkinliğe yakınlarıyla katılıp Boğaz'da yat turu, makam araçlarıyla AVM gezileri yaptığı doğru mudur” diye sordu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi veren Yalçınkaya şu soruları yöneltti:

“Rekabet Kurumu'nun gerçekleştirdiği bu etkinliğe, kurum adına her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere hangi görev unvanında kişiler katılmıştır? Bu etkinliğin maliyeti ne kadardır ve harcama giderlerinin kalemleri nelerdir? Bu kişilerin ulaşım, konaklama ve diğer masrafları nereden karşılanmıştır?”