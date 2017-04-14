OHAL devam ederse ekonomi düzelmez

FINANCIAL TIMES Türk iş dünyasının nabzını tuttu

İngiliz gazetesine konuşan uzmanlar, OHAL'in kalkmasıyla insanların psikolojisinin normale döneceğini ve korkuların azalacağını belirtti.

Türk iş dünyasının referandum sonrasında “soluklanmayı” ve siyasi baskıların azalmasını beklediği belirtildi. İngiliz iş dünyası gazetesi Financial Times'ın analizinde, Yıldız Holding tarafından yayınlanan 1 Nisan şakası reklamının “darbe tehdidi” gibi algılanması nedeniyle Ülker'in hisselerinin yüzde 5 düşmesi örneği verilerek, iş dünyası liderlerinin pazar günkü referandumda anayasa değişikliklerine “evet” denmesi halinde fırtınalı bir dönemin geride kalacağını umut ettiği öne sürüldü.

New York'taki Syracuse Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Michael Harris, “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü hali (OHAL) sürdürürse ekonomi düşük performans gösterir ama eğer kaldırırsa bu insanların psikolojisini değiştirir. Artık varlıklarına el konulmasından korkmazlar” dedi.

Analizde, Erdoğan'ın başkanlık planının halk tarafından reddedilmesi halinde, piyasaların olası siyasi çalkantı ve erken seçimden etkileneceği belirtildi.

ZARAR BÜYÜK

Türk ekonomisinin cari açığını dengeleyebilmek için yabancı yatırımcıların kısa vadeli sermaye akımına ihtiyaç duyduğuna ve Türk şirketlerinin döviz borcunun yüksek olduğuna dikkat çeken Financial Times, enflasyonun yüzde 11'i, işsizliğin ise yüzde 12'yi geçtiğini hatırlatarak, “evet” sonucu piyasalarda ve para biriminde bir yükselişi tetiklese de bunun kısa ömürlü olacağını vurguladı.

Danışmanlık şirketi Teneo Intelligence Eş Başkanı Wolfango Piccoli, “Evet” sonucu çıkarsa önümüzdeki 12 ay içinde başkanlık sistemine uyum yasaları çıkarılacağından söz verilen ekonomik reformlara sıra gelmeyeceğini belirterek şöyle dedi: “Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gidişatı görülebilir gelecekte negatif kalacak. Türkiye'nin sosyal dokusuna, kurumlarına, hukuk üstünlüğüne ve iş ortamına verilen zararın miktarı oldukça ciddi.”

TL DEĞER KAZANABİLİR

Financial Times Gazetesi'ndeki ayrı bir haberde ise referandum sonucuna göre Türk piyasalarının verebileceği tepkiler üzerinde duruldu. İsviçreli bankacılık devi UBS'nin uzmanı Gyorgy Kovacs, Türk Lirası'nın bu yıl dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybettiğini hatırlatarak, “evet” çıkması durumunda liranın yüzde 3 değerlenebileceği tahmininde bulundu. Kovacs, “Oylama sonucu ‘evet' çıkarsa yüksek kaliteli sermaye akımları için şartlar yaratabilir ve iç belirsizlikleri azaltarak iç talebi destekleyebilir” derken, piyasaların uzun vadede ise ekonomik yapısal reformların yerine getirilmesini önemseyeceğini sözlerine ekledi.