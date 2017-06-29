Samsung ABD’de fabrika açıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açacağını duyurdu.

Açıklama Samsung tarafından yapıldı. Söz konusu açıklamada fabrikanın 2020 yılında açılacağı ve 380 milyon dolarlık bir yatırım olacağı belirtildi. Samsung yeni fabrikasıyla 954 kişiye de istihdam sağlayacak.

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Yapılan açıklamada yeni açılacak fabrikada ABD için ev aletleri üretilebileceği belirtilirken, fabrikanın Güney Karolina eyaletinde kurulmasının planlandığı vurgulandı. Güney Karolina eyaletinin seçilmesinin nedeni olarak ise bölgenin güçlü tedarik zinciri ve ulaşım altyapısı gösterildi.

Açıklamada ayrıca, Samsung’un bu güne kadar ABD’de 10 milyar dıoların üzerinde yatırım yaptığı vurgulandı.