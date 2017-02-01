Son 17 yılın en ucuz tatilini yaptılar

Yurt dışından gelen turist, 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptı. Turist başı 2015'te 756 dolar harcayan turistler 2016 yılında 705 dolar harcadı. Bunun nedeni ise TL'nin dolar karşısında değersizleşmesi oldu. Harcamaları azalmasına karşın turistler Türkiye'den geçtiğimiz yıllara göre daha çok ürün almış oldu.

Yurt dışından gelen turist, 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptı. Turist başı 2015'te 756 dolar harcayan turistler 2016 yılında 705 dolar harcadı. Bunun nedeni ise TL'nin dolar karşısında değersizleşmesi oldu. Harcamaları azalmasına karşın turistler Türkiye'den geçtiğimiz yıllara göre daha çok ürün almış oldu.

2015’te turistler kişi başına 756 dolar harcarken 2016 yılında turist başına 705 dolar para harcandı. Bu rakam 2000 yılından bu yana en düşük seviye olarak dikkat çekti.

TURİZM GELİRLERİ SERT DÜŞTÜ

Türkiye'nin turizm gelirleri de 2016 yılında 22.1 milyar dolar ile son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2015 yılında 31.4 milyar dolar olan turizm gelirleri 2016 yılında yüzde 29.7 düştü. Bu gelirin yüzde 72.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27.2'si ise yurtdışında ikamet eden Türkiye vatandaşlarından elde edildi.

İş, ticaret gibi diğer nedenleri kapsamayıp tamamen tatil turistine işaret eden paket tur harcamalarında ise düşüş daha keskin oldu. Paket tur harcamaları yüzde 45.9 düşerek 6.6 milyar dolardan 3.6 milyar dolara indi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da yüzde 24.6 azalarak 31.3 milyon olarak gerçekleşti. Öte yandan, turizm yurtdışına giden Türkler açısından da kötü bir yıl geçirdi.

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 11.4 azalarak 5 milyar dolara indi. Yurtdışına giden Türk sayısı da yüzde 9.8 azalarak 7.8 milyon oldu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17.4 azalarak 6.6 milyon oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 8.1 milyondu.

İLGİLİ HABER Turizmde 8 yıl geriye gittik

SON ÇEYREKTE 4.7 MİLYAR DOLAR GELİR

2016 yılının 4'üncü çeyreğinde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre % 27.2 azalıp 4.7 milyar dolara geriledi. Yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı da % 3 azalıp 1.7 milyon oldu.