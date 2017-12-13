Son dakika… Benzine zam geldi

PÜİS'ten yapılan açıklamada, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklenmektedir. 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmemektedir ifadelerin kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerede benzine gelen indirim uzun soluklu olmadı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre benizinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7-9 kuruş zam beklendiği duyuruldu. Motorinin fiyatında ise her hangi bir değişiklik beklenmediği belirtildi.