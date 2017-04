Steve Jobs’u iki kez reddetti

Kadıköy Moda doğumlu Magdelena Yeşil Steve Jobs'un kendisini Apple'a almak için yaptığı iş teklifini iki kez reddetmiş.

Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar bugünkü köşe yazısında Steve Jobs’un Apple’a almak için iki kez iş teklifi yaptığı Kadıköy Moda doğumlu Magdelena Yeşil’in hikayesini yazdı. Yeşil ilk teklifi üniversite hocasının tavsiyesi üzerine ikincisini ise yoğun tempo dolayısıyla reddetmiş.

İşte Munyar’ın yazısının ilgili bölümü:

58 milyar dolar değerindeki Salesforce.com'un hissedarı ve Silikon Vadisi'nin en ünlü simalarından biri olan Magdalena Yeşil, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un iş teklifini iki kez reddetmiş. Yeşil, 1980'li yılların başında üniversitedeki hocasının ‘Çalışacağın şirketin ismi bir meyve olmamalı” dediği için reddetiği Jobs'un 1990'lı yılların sonunda başkan yardımcılığı teklifini ise

“İki çocuğum var. Senin tempona uygun çalışırsam onlara vakit ayıramam” diyerek geri çevirmiş.

1980'lerin başı, San Francisco'daki Stanford Üniversitesi… İstanbul Moda doğumlu Magdalena Yeşil, 1976'da Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra tıp-biyoloji öğrenimi için Chicago'ya gitmiş, oradan San Francisco'daki Stanford Üniversitesi'ne geçmiş, endüstri mühendisliğini bitirip, lisans üstü eğitimini de elektrik mühendisliği dalında tamamlamıştı.

Lisansüstü eğitimini tamamladığı yıl, üniversitede yeni eleman avına çıkan 7 farklı şirketten iş teklifi aldı. O günleri hiç unutmadı:

– Teklifin biri, küçük bir şirkettendi. Adı “Apple”dı. İki adamla görüştüm. Steve Jobs ve Steve Wozniak. Maaş teklifleri de iyi görünüyordu.

Üniversitedeki danışman hocasına Apple'ın teklifini anlattı, şu yanıtı aldı:

– Senin çalışacağın şirketin ismi bir meyve (elma) olmamalı. Bu çok saçma. Doğru dürüst bir şirkete gir.

Hocasını dinledi, AMD adlı şirkete girdi. Kısa bir deneyim sonrası ayrılıp, MBA niyetine Booz Allen Hamilton'a geçti. Çok fazla sürmeden oradan ayrılıp kendi danışmanlık şirketini kurdu:

– Teknolojik tüketici ürünleri konusunda danışmanlık veriyordum. İki kez ofisime hırsız girdi, büyük darbe yedim. Sıfıra insem de yılmadım.

Daha sonra bir konferansta karşılaştığı kişiyle internet erişim şirketi kurdu:1990-91 yıllarıydı. Şirketler henüz interneti kullanmaya başlamamıştı. İnternet erişim şirketimiz 3 yıl, 5 kuruş kazanmadan çalıştı. Risk sermayesi aradık, kimse para vermedi.Bunun üzerine ortağıyla birlikte UUNet adlı şirkete yönetici oldu:

– Bu şirket ABD'de evlere ve kişilere internet veren ilk servis sağlayıcı oldu. 1994'te borsaya açıldı. Milyar dolarlık şirkete dönüştü. Yönetici hissesiyle birkaç milyon dolar kazandık.

Ardından ilk ortağıyla yeni adım attı:

– Bir yatırımcıyı da yanımıza alıp, Cybercash'i kurduk. Elektronik ticaret ve internetten para transferine yöneldik. Ben bu şirkete sadece emeğimi koydum. ABD ve dünyada tanınmamı bu şirket sağladı.

Bu dönemde bir kitap yazdı:

– Elektronik ticaretle ilgili kitabım çok iyi sattı, birçok dile çevrildi. RedHearing Dergisi 1997'de beni “Yılın Girişimcisi” seçti.

Cybercash'ten de milyon dolarlar kazanıp, tek başına şirket kurma kararı aldı:

– MarketPay'i kurdum. Elektronik para transferiyle ilgili bir şirketti. 7 ay sonra, işler demo halindeyken alıcı çıktı, sattım. Artık çok param vardı.

Bu arada Apple'dan bir teklif daha aldı. Artık önemli ölçüde büyümüş olan Apple'da Steve Jobs'la Başkan Yardımcılığı için 10 gün süren bir görüşme trafiğine girdi ama reddetti:

– İki çocuğum var. Senin tempona uygun çalışırsam onlara vakit ayıramamDerken US Venture Partners'tan teklif aldı:- US Venture Partners'ta 8 yıl çalıştım, 30 kadar başarılı internet girişimi yaptım.

Bu dönemde Salesforce.com'un kuruculardan sonraki ilk yatırımcısı oldu:

– US Venture Partners'a, Salesforce'a para koymayı teklif ettim. Girmediler. Ben 500 bin dolarla ilk yatırımcı oldum. Şirketin kurucusu Marc Benioff'du. Yazılım şirketi Salesforce'a para koyma konusunu US Venture Partners'da 3 kez gündeme getirdim, hep ret çıktı.

Salesforce'da yönetim kurulu başkanlığı da yaptı:

– Bu yatırımımla Harvard Üniversitesi'nde ders konusu oldum.

Magdalena Yeşil'in öyküsünü “SEV Leaders Night 2017” için gittiğim New York'ta dinledim. Burak Karaçam'a ait Pera'daki sohbette SEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Şahinbaş, önceki Mütevelli Başkanı Prof. İlter Turan, Mütevelli Heyeti Üyesi Ceyda Aydede, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Genel Müdür Binnur Karademir, Kurumsal İletişim Müdürü Esra Zincirkıran Aydın, Lidyana.com CEO'su Hakan Baş ve Nanu Bedtime'ın kurucusu Nazmiye Sabuncuoğlu Arslan vardı.

Yeşil'in hissedar olduğu Salesforce'un piyasa değerini merak ettik. Hakan Baş, son verilere baktı: – 58 milyar dolar görünüyor. Kamuya açık verilerden Yeşil'in payının yüzde 0.3 olduğunu gördük. Yani, 174 milyon dolarlık hissesi vardı. Yeşil'in öyküsünden gurur duyduk.