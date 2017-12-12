Taşıt kredisi yönetmeliğinde değişiklik

Taşıt kredilerinde kredi tutarı, araç değeri 100,000 TL'nin altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak şekilde değiştirildi. Bu tutar bir önceki düzenlemede 50,000 TL olarak uygulanıyordu.

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Bankaların kredi işlemleri yönetmeliğinde konut, taşıt ve tüketici kredilerine dair sınırlamaları içeren 12/A maddesinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri 100,000 TL’nin altında olanlar için yüzde 70’i aşamayacak. Nihai fatura değerine ilişkin bu tutar daha önce 50,000 TL olarak uygulanıyordu.

Bu oran, nihai fatura değeri 100,000 TL’yi aşan binek araçlarda, bedelin 100,000 TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100,000 TL’nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.

Aynı gazetede yer alan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte de bu değişikliğe paralel düzenleme yapıldı.