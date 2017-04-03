Tek adamlık hevesinin faturası ağır

Vatandaşın ekmeğinin küçüldüğünü dile getiren Faik Öztrak, işsizliğin ve enflasyonun yeniden çift haneye tırmandığını ifade etti

Fiilen ‘tek adam' yönetiminde geçen 2 yılı değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye'de büyümenin yavaşladığı, vatandaşın gelirinin eridiği, borçların tavan yaptığı, işsizliğin ve enflasyonun yeniden çift haneye çıktığı bu dönemde, ülkeye giren kaynağı belirsiz paranın ise büyük artış gösterdiğini kaydetti.

Öztrak'ın hazırladığı “Tek adam rejimi, küçültür milletin ekmeğini” başlıklı raporda, Türkiye'nin çok partili yaşama geçtiği 1946 ile Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2014 arasındaki parlamenter sistem döneminde iş başına gelen 47 hükümetle ekonominin ortalama büyüme hızının yüzde 5.2 olduğu hatırlatıldı. Raporda, ‘fiili tek adam yönetimi' uygulanan 2015 ve 2016'da ise ekonominin ortalama büyüme hızının yüzde 4.5'e düştüğü kaydedildi. Bu dönemde ihracat gelirinin 15.1 milyar dolar eriyerek 142.6 milyar dolara, turizm gelirinin de 11 milyar dolar eriyerek 18.7 milyar dolara indiği belirtildi. Rapora göre, parlamenter sistemli 68 sene boyunca yıllık ortalama 13.6 milyar dolar artan milli gelir, son 2 yılda toplamda 78 milyar dolar geriledi. Böylece 2014'te 12 bin 112 dolar olan kişi başı gelir, 2016'da 10 bin 807 dolara düştü. Fiili tek adam yönetimi her bir vatandaşın cebinden bin 305 doları çekip aldı. Üstelik, TÜİK'in en son verilerine göre, 2016'da kişi başına milli gelir 10 bin doların da altına düştü.

İŞSİZ SAYISI 3.7 MİLYON

Fiili ‘tek adam' yönetiminde geçen son iki yılda yüzde 10'un üzerine çıkan işsizlik oranıyla beraber, işsiz sayısı 763 bin kişi artarak 3.7 milyon sınırını aştı.

Aynı dönemde enflasyon da çift haneli oranlarda gezmeye başladı. Nohut, mercimek, zeytinyağı, yumurta gibi gıdalardaki fiyat artışı vatandaşın cebini yaktı. Sofraya konan her 1 kg. etin 316 gramı fiili tek adamlık hevesine kaptırıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar, otomobillerinin deposunu doldurmak için iki yıl önceye göre yüzde 23 daha fazla para ödedi.

Dış borcun milli gelir içindeki payı fiili tek adam yönetiminde 4 puandan fazla artarak yüzde 47.2'ye çıktı. Ailelerin, şirketlerin ve kamunun borçlarının toplamı ise Türkiye'nin milli gelirini geçti. Şirketlerin net döviz borcu tek adam yönetiminde 22 milyar dolar artarak 200 milyar doları aştı.

Dolar kurundaki olağanüstü artış, şirketlere büyük fatura çıkardı. Başkanlık tartışmalarının gündeme getirildiği 11 Ekim 2016'da 3.06 TL olan dolar kuru Mart 2017 sonunda 3.64 TL'ye çıkınca, şirketlerin kur farkı zararı 117 milyar TL'ye ulaştı.

1- 2 yılda büyüme geriledi. İhracat 15.1, turizm 11 milyar dolarlık darbe aldı.

2- Kişi başına gelir 12 bin 112 dolardan 10 bin 807 dolara düştü.

3- Her vatandaşın cebinden 1305 dolar uçtu.

4- İşsiz sayısı 3.7 milyonu aştı. İşsizler ordusuna katılanların sayısı 763 bini buldu.

5- Enflasyon yüzde 11'e dayandı. Benzin yüzde 23 pahalandı.

6- Borç milli geliri geçti, dolar fırladı. Toplam dış borç milli geliri geçti. Şirketlerin borcu tavan yaptı.

7- 2 yılda 21.4 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para ekonomiye girdi.