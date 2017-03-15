Teknoloji devleri küçülüyor

Türkiye’nin 4 büyük teknoloji perakendecisi, artan maliyetler, dövizdeki dalgalanma ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle zarar etti

Dünya teknoloji ürünleri pazarı cirolarda küçülme sinyali verirken Türkiye'de bu yıl yüzde 8 büyüme öngörüsü yapan teknoloji marketleri, kâr kıskacından kurtulamıyor. 4 yıl öncesine kadar yüzde 20'ler civarında büyüyen sektör, 2017 için yüzde 8'lik bir büyüme hedefi ortaya koydu. Ancak cirosal büyümeler, sektörün 4 ana oyuncusunu zarar etmekten kurtarmaya yetmiyor. 2016'yı zarar ve mağaza kapatma açıklamaları ile tamamlayan şirketler için 2017'de kârlılık mucizelere kaldı.

2016 ZARAR YAZDI

Toplam 46 milyar TL'lik teknoloji perakendesinin yüzde 20'sini Teknosa, Media Markt, Bimeks ve Vatan Bilgisayar tarafından yapılan satışlar oluşturuyor. Verilere göre, Bimeks, 2016'da 147.8 milyon lira zarar etti. Teknosa da 2016'yı 160.6 milyon lira zararla tamamladı. Media Markt, ülke yerine bölge bazlı finansal sonuç açıkladığı için Türkiye'deki zarar veya kârları takip edilemiyor. Vatan Bilgisayar da finansal bilgilerini kamuoyu ile paylaşmıyor. Teknoloji perakende markaları bu zararların ardından küçülme yoluna giderken, yeni mağaza açma yerine mağaza başı ciroları artırma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Sektörün dev markası Teknosa, geçen yıl 280 mağazadan 70'ini kapattı. Bu küçülmeyi “Yüklerimizden kurtulduk” diye açıklayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 700 kişiyi de işten çıkardıklarını kaydetti. Gürcan 2017 için kur belirsizliği olduğunu ve yeni mağaza açmayacaklarını duyurdu.

SATIŞ ALANLARINI KÜÇÜLTÜYOR

Bimeks İcra Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk ise, sektörde pek çok oyuncunun mağaza kapattığını söyledi. Selçuk, “Biz de son 1-1.5 senedir hem mağaza ebatlarını küçültüp hem mağaza adetlerini revize ediyoruz. Şu anda çok mağaza açmayı değil, efektif çalışan mağazalar yapmaya çalışıyoruz. Mağaza sayımızı düşürdük. Hedef, mağaza sayımızı 100 civarında optimize ettik. Daha kapatacağımız mağazalarımız olacak. Metrekare olarak da 70-80 bine kadar düşmek istiyoruz” dedi.

Şehir mağazalarına yöneldi

Pazarın tek yabancısı olan Media Markt, şehir mağazaları konsepti ile daha küçük metrekareli formatları hayata geçirdi. Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bir dizi yeni uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Satın alma sistemimizi değiştirerek bütün sistemi merkeziye geçirdik. Böylece doğru stok yapısı kurmaya başladık, atıl stok oranımız azaldı, bu da bir maliyet avantajı getirdi” diye konuştu.