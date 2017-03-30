Temizel’den kritik Halkbank açıklaması

Halkbank olayında Türkiye’ye yönelik birçok yaptırımın devreye girebileceğini belirten Zekeriya Temizel, “Sorun bir kişinin ceza almasıyla atlatılamayacak” dedi.

ABD'nin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı İran'a uygulanan ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle havaalanında tutuklanmasından sonra Türkiye'ye ciddi yaptırımlar gelebileceği uyarısı yapıldı. Maliye eski Bakanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu eski Başkanı Zekeriya Temizel, iddialarla ilgili olarak içeride vatandaşların dışarıda dünya kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

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BİR KİŞİYE YIKILAMAZ

Temizel, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlarken, olayın iç yüzünü bilmeden yapılacak her türlü yorumun kişilere ve kurumlara zarar vereceğini, bu nedenle tutuklamaya neden oluşturan olayla ilgili olarak yetkililerin acilen halka bilgi vermesi gerektiğini söyledi. “Herhalde tutuklanan bankacı kendi inisiyatifiyle devletten gizleyerek iş yapmadı” diyen Zekeriya Temizel, “Kişileri tek sorumluymuş gibi tek başına ortada bırakmamak gerekir. Sorunun bir kişinin cezalandırılmasıyla atlatılacağı düşünülmesin” dedi.

Temizel, ABD'nin kendisini dünyanın jandarması olarak görüp kendi koyduğu ambargoya herkesin uymasını istediğini, üstelik yaptırımları da hayata geçirdiğini ifade etti. Olayın sürpriz olmadığını, bu konuda sorun yaşanabileceğini birçok kez dile getirip uyarı yaptıklarını belirten Temizel, ABD'nin İran ambargosunun ihlali nedeniyle daha önce de Fransız ve Alman bankalarına ceza kestiğini söyledi. Temizel, olayın iyi savunulamaması ve iyi anlatılamaması halinde benzer yaptırım ve cezaların Türk bankalarına da gelebileceğini belirtti.

Temizel, ABD'de İran ambargosunun ihlaliyle ilgili açıklamaların yapılmasının ardından bankacı olan olmayan birçok kişinin ABD'ye yapacağı ziyareti iptal ettiğini, tutuklanan Atilla'nın böyle bir ortamda bu ülkeye gitmesine anlam veremediğini söyledi. Temizel, hükümetin bu sorunu, ‘Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyorlar' türünden siyasi spekülasyon malzemesi yapmadan ciddiyetle çözmesi gerektiği uyarısında da bulundu.

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DEVLER CEZA YEDİ

HALKBANK'ı İran'a uygulanan ambargoyu delmekle suçlayan ABD, aynı gerekçeyle Avrupa'nın dev bankalarına büyük cezalar yağdırdı. En yüksek cezayı 8.9 milyar dolarla Fransız BNP Paripas'a kesen ABD, Almanya, İtalya ve İskoçya bankalarına da ceza kesti. 2015'te Fransız Credit Agricole'e 787 milyon dolar ceza kesen ABD, Alman Commerzbank ve Deutsche Bank'a ise inceleme başlattı.

HISSELERI ÇAKILDI

HALKBANK Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanması para piyasalarında paniğe neden oldu. Dolar 3.6615 liraya kadar yükseldi. Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri ise günü yüzde 14.26 kayıpla 10.34 liradan tamamladı. 15 milyar lira olan Halkbank'ın piyasa değeri 2.1 milyar liralık kayıpla 12.9 milyar liraya geriledi.