Türk’e nükleer Rus’a rüzgar

Nükleer enerji alanında dünyanın en büyük şirketi olmaya koşan Rosatom alternatif enerjiye yöneldi. Şirket, rüzgar enerjisine yatırım yapmaya başladı

Nükleer enerji alanında dünyanın en büyük şirketi olmaya koşan Rosatom alternatif enerjiye yöneldi. Şirket, rüzgar enerjisine yatırım yapmaya başladı

Mersin Akkuyu'da milyarlarca dolarlık nükleer santral ihalesi alan Rus şirketi Rosatom bile, bu alanda rakiplerinin bir bir dökülmesine rağmen geleceği nükleerde değil, yenilenebilir enerji kaynaklarında görüyor.

Rosatom İcra Başkan Vekili Kirill Komarov, Financial Times Gazetesi'ne verdiği demeçte, artık esas rakiplerinin diğer nükleer enerji şirketleri değil, yenilenebilir enerji üreticileri olduğunu söyledi.

NÜKLEERE GÜVEN YOK

Japon elektronik devi Toshiba'nın nükleer şirketi Westinghouse'un ABD'de 6.3 milyar dolarlık zararın ardından projelerden çekildiği, Fransız nükleer şirketi Areva'nın borçları yüzünden devlet yardımına muhtaç olduğu, Güney Kore devletinin ise nükleer şirketi Kepco'yu gözden çıkardığı hatırlatılınca Komarov şöyle konuştu: “Bu sadece onlar için kötü değil, bütün endüstri için kötü. Artık esas rekabet farklı nükleer satıcıları arasında değil. Kömürle, gazla ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet ediyoruz. Nükleer endüstrisinin en büyük problemi güven. Birinin bir projede başarısız olduğunu görünce, bunun hiçbirimiz için iyi olmadığını anlıyoruz. Areva ve Westinghouse için bu yüzden sevinmedik.” Yeni nesil nükleer teknolojinin masrafı artarken siparişlerin azaldığını belirten Komarov, yenilenebilir kaynaklarla rekabet etmenin zorlaştığını söyledi.

RUSYA TEŞVİK VERİYOR

Financial Times, Türkiye ile Belarus, Hindistan, İran, Çin, Bangladeş, Nijerya, Mısır, Finlandiya ve Macaristan gibi 12 ülkede 42 santral projesi yürüten Rosatom'un önümüzdeki 10 yıllık projelerinin toplamının 133 milyar doları bulduğuna dikkat çekti. Gazprom ve Rosneft'in ardından Rusya'nın üçüncü enerji kolu olan şirketin Türkiye'deki 22 milyar dolarlık projenin yüzde 49'unu Türk hükümetine yakın şirketlere devrettiği hatırlatıldı. Haberde, mevcut koşullarda Rosatom'un tek rakibinin Çinli nükleer enerji şirketleri olduğu belirtildi.

“Ancak Rosatom'un en büyük strateji değişikliği, geçenlerde aldığı rüzgar enerjisine yatırım yapma kararıdır” denilen analizde, 1GW kapasiteye sahip rüzgar enerjisi santralı projesine başlandığına işaret edildi.

Komarov ise bu konuda, “Biz McDonald's yatırımı yapmıyoruz çünkü hamburgerden anlamayız. Endüstriyel kabiliyetlerimizi ve piyasa bilgimizi yeni bir enerji segmentine girmek için kullanabiliriz” dedi. Analizde, Rusya'nın yenilenebilir teknoloji için şirketlere teşvikler sağladığı da hatırlatıldı.

Gazprom, Türkiye'yi bırakmayı planlıyor

RUSYA'nın önemli ekonomi gazetesi Kommersant, Gazprom'un Türkiye'de iç piyasadan tamamen çekilebileceğini bidirdi. Kommersant'ın kaynaklarına göre, Gazprom Rus doğalgazının Türkiye'ye ithalatçıları Enerco ve Avrasya'daki yüzde 60'lık kontrol payını yöneten Promak şirketinden çıkmayı planlıyor. Gazprom ve Akfel Holding'in 2014 yılında ortak kurduğu Pormak'ta, Gazprom'un yüzde 40'lık payı bulunuyor. Daha önce Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, şirketin diğer Türk aktifi Bosphorus Gas'ı satma planlarından bahsetmişti.

Medvedev, Türk piyasasının öngörülemez olduğunu ve liranın değer kaybetmesi yüzünden cazibesini de kaybettiğini belirtti. Gazetenin kaynakları, Bosphorus'un 2016 yılındaki yaklaşık 100 milyon Euro'luk kaybının önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti.