Yaz aylarının sonuna doğru geliyoruz. Astrolojik olarak sonbahara girişimiz 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle olacak. Yaz ayları sıcak geçti, ama sonbahar daha da sıcak geçeceğe benzer. 12 Ağustos tarihindeki tam güneş tutulmasının ve 28 Ağustos tarihindeki parçalı Ay tutulmasının etkileri Eylül ayında da devam edecek. Ama 28 Eylül’de başlayacak Mars’ın Aslan burcundan geçişi, sonbahar aylarının hayli sıcak geçeceğinin astrolojik göstergesi. Hava sıcaklığından ziyade gündemin sıcaklığından bahsediyorum.

NEDEN ÖNEMLİ?

Mars’ın Aslan burcundan geçişi uzun sürecek, çünkü Başak burcuna geçtikten sonra gerilemeye başlayacak ve Aslan burcuna geri dönecek. Mars’ın Aslan burcundan geçiş yapacağı bu uzun süreçte uluslararası ilişkilerde güç savaşları daha da kızışmaya başlayacaktır muhtemelen. Donald Trump, Binyamin Netanyahu, Vladimir Zelinsky, Emmanuel Macrone, Victor Urban bunlardan sadece birkaç tanesi. Ayrıca Çin, Tayvan, İsrail, Sırbistan, Yunanistan, Ürdün gibi bazı ülkelerin de haritalarında Mars Aslan burcunda. Bu liderler ve ülkeler için çok daha aktif, mücadeleli ve agresif bir süreç başlayacak.

TUTULMA DERECELERİNİ TETİKLEYECEK

Mars Aslan burcunda ilerlerken, 2026 yılında Kova ve Aslan burcunda gerçekleşen tutulma derecesini de tetikleyecek. Ayrıca, İsrail-ABD-İran savaşının başlangıç anındaki pozisyonunu da tetikleyecek. Dolayısıyla, önümüzdeki aylar toplumlarında liderlik pozisyonu üstlenmiş kişilerin daha baskın ve atak bir profil çizeceği, risk alacağı, cesaretli girişimlere imza atacağı, kendi gücünü göstermek isteyeceği, irade ortaya koyma arzularının tetikleneceği bir dönem olmaya aday gözüküyor.

ÇİN-TAYVAN

Mevsim giriş haritasının gezegen hatlarına baktığımızda, Mars’ın tepe noktasına iz düştüğü yerler arasında özellikle Çin dikkat çekiyor. Çin’in astroloji haritasında Mars Aslan burcunda ve sonbaharda Mars Aslan burcuna geçince, Çin’in, özellikle Tayvan üzerindeki agresif etkisi artabilir. Mars’ın tepe noktasından geçtiği, dolayısıyla hükümetlerin sert kararlar alacağı bölgenin başında Çin olmakla birlikte, Japonya’nın da kendini daha güçlü ifade etme eğiliminin artacağını görüyoruz.

MARS, ASLAN BURCU ve TÜRKLER

Geleneksel Astrolojide Mars gezegeni ve Aslan burcu Türklerle ilişkilendirilir. Bizim için “Türkler asker millettir” denilir. Muhtemelen bundandır. Mars savaşmakla, Aslan da cesur yürekli olmakla bağdaştırılır. Biz Türkler cesur yürekli ve mücadeleci bir milletizdir! Mars’ın Aslan burcundan geçişlerinin biz Türkler açısından daha atak ve cesur girişimlerin yapıldığı bazı zamanlarla örtüştüğünü görüyorum. Tabii her zaman böyledir iddiasında değilim, başından söyleyeyim. Mars’ın Aslan burcuna geçişi, Türkiye astroloji haritasının para hanelerini etkiliyor. Dolayısıyla ekonomiye ve para piyasalarına dikkat dedirtiyor! Bu bağlamda en dikkat çeken zamanlar Kasım ayı başlarında gözüküyor. İlerleyen yazılarımda ele alacağım.

SURİYE

Öte yandan, Aslan burcundan Jüpiter geçişi, Türkiye’nin bazı destekler alacağını, büyümeye, genişlemeye yönelik bazı olumlu etkileri de ifade ediyor. 23 Eylül’de girecek olan sonbahar haritasında Jüpiter hattı Suriye üzerine de iz düşüyor, bu da Türkiye’nin Suriye’deki hareketlerinin genişleyeceğini düşündürüyor. Bu arada, 28 Ağustos’ta gerçekleşen Ay tutulması Balık burcuna iz düşüyor ve bu burcun kapsamında yer alan ülkeler arasında Suriye de bulunmakta. İlaveten Kuzey Irak, Kuzey İran, Mısır da yine Balık burcu kapsamında yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde bu bölgeler üzerinde de önemli gelişmeler beklenebilir.

11 EYLÜL’Ü HATIRLATAN YENİAY

2001 yılı 11 Eylül’ünde İkiz Kuleler Saldırısı gerçekleşmişti. Bu saldırıdan sonra dünya değişmişti. O dönemin gezegen açıları başkaydı tabii, ama 11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek yeniay, 25 yıl sonra bize o günü hatırlatması bakımından önemli görülebilir. 18 derece Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniay Türkiye için çizdirilmiş astroloji haritasında yükselen derecesine yakın düştüğünden dolayı hayli önemli. Bu yeniayın olumsuz açıları yok. Titiz ve dikkatli girişimler için güzel bir zaman dilimi esasında. Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Suriye’nin de içinde aldığı bölgede bazı yeni düzenlemeler, bazı yeni plan programlar kendini gösterebilir. SO

SONBAHAR MEVSİM HARİTASI

23 Eylül 2026 tarihinde girecek olan sonbahar mevsimi haritasında dikkat çeken şey Güneş’in Neptün’le hizalanması. Dolayısıyla yine kaos enerjisi, belirsizlik ve kararsızlıklar, düzensizlikler kendini gösterecek gibi gözüküyor. Bu en çok da politik ve ekonomik konuları bağlıyor. Mevsim haritasında İstanbul üzerinden Ay ufuk düzlemi hattı geçiyor ve Mars Yengeç burcunda olduğu için İstanbul açısından da agresif, sert bir enerjiye dikkat çekiyor. Ay hattı Kıbrıs üzerinden de geçiyor. Demek ki Kıbrıs’ın üzerinde daha savunmacı bir etki devreye girecek. Sonbahar ayları Türkiye açısından daha hareketli olacak. Coğrafi haritasında Kızıldeniz üzerinden, Mısır üzerinden geçen hatlar da var. Yani bu yıl özellikle Kızıldeniz üzerindeki hatlar çok belirgin. Mısır üzerinden geçen bir genişleme hattı da var. Ürdün de yine dikkat çeken bölgelerden bir tanesi olacak. Sonbahar haritasını anlatacağım yazımda detaylı bilgi vereceğim.

EYLÜL SONUNDA ATMOSFER DEĞİŞİYOR

Eylül sonlarında atmosferin değişeceğinin işaretçilerinden biri olan Koç burcu dolunayı, 26 Eylül Cumartesi saat 19:48’de gerçekleşecek. Bu dolunay Neptün’e çok yakın hizalandığından, karmaşık, kaotik etkilerin devrede olacağı ve kararsızlığın belirgin bir şekilde kendini göstereceği bir zaman dilimi. Şaibeli durumlar, zan altında bırakan olaylar, otorite figürlerine yönelik bazı faili meçhul girişimler dikkat çekebilir. Dolunay haritasında Mars’ın anaretik (29) derecede olduğunu görüyoruz bu haritada. Son derecesinde, yani çok kritik bir derecede, Yengeç burcunun son derecesinde. Dolayısıyla, sert, agresif etkiler kendini göstermeye başlayacak. Özellikle 28 Eylül’de Mars’ın Aslan burcuna geçmesiyle beraber sıcak ve çatışmalı atmosfer devreye girecek.

EYLÜL AYINDA RETROLAR

10 Eylül’de Uranüs gerilemesi, 18 Eylül’de Kiron gerilemesi başlıyor. Bu gerilemelerle birlikte, özellikle Uranüs’ün gerilemesi, teknoloji anlamında dikkat etmek gereken şeylerin devreye girmeye başlayacağını gösteriyor. Kiron’un Koç burcundaki gerilemesi ise daha evvel cesaret edemediğimiz bazı şeyleri tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini ve bunların üzerinde düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.

EYLÜL AYINA HIZLI BAŞLIYORUZ!

1 Eylül Salı günü kesinleşecek Jüpiter-Satürn üçgeni, finansal konularda bazı yatırım ya da girişim fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Finansal açıdan olumlu bir açıdır. Uluslararası işler, eğitim, yayıncılık, hukuk konularında girişim yapmak açısından 31 Ağustos, 1 Eylül, 4 Eylül tarihleri kullanılabilir.

Yine 1 Eylül Salı günü kesinleşecek Mars-Satürn karesi, harekete geçme konusunda baskı ve engellere işaret ediyor. Salı günü harekete geçmek isterseniz, en azından bu açının kesinleşmesinden sonraki zaman dilimini, öğle sonrasını veya akşama doğru olan zaman dilimini tercih edebilirsiniz.

1 Eylül Salı öğleden sonra Merkür-Mars altmışlığı da kesinleşiyor. Aynı gün kesinleşen üçüncü açı olarak, cesaret isteyen, girişimci ruhu tetikleyen önemli konuşmaları yapmak için yine öğle sonrasındaki saatleri kullanmak akıllıca olabilir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASTROLOJİ KONFERANSI

3-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Amerika Şikago’da yapılacak Birleşik Astroloji Konferansı (UAC) için önümüzdeki hafta yola çıkıyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden tanınmış astrologlar bu konferansta sunumlar yapacaklar. Konferansta ben de iki tane sunum yapacağım. Önümüzdeki haftanın yazısında konferanstan bilgiler aktaracağım.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

31 Ağustos Pazartesi sabah saatleri çok yoğun olacağa benzer, sert gergin etkiler de devrede. Gününün ikinci yarısı da ilişkiler açısından dengesiz çıkışlara açık gözüküyor. Stresli etkilere rağmen destekleyen Jüpiter-Satürn üçgeni, olumsuzlukların üstesinden gelme yönünde yardımcı olan ve cesaretimiz ve kendimizi güçlü ifade etmemiz sayesinde zorlukları aşabileceğimiz bir etki taşıyor. Hem de aynı zamanda bilgelik içeriyor.

1 Eylül Salı sabah saatlerinde sağlığımıza dikkat etmemizde fayda var. Engelleyici etkiler, zorlu, stresli etkiler de günün ilk yarısında devrede olacak. Otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz ve sakarlıklara, kazalara da dikkat demek gereken bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde cesaretimizle elimizi yüreğimize koyarak sorunların üstesinden gelme yönünde bir nebze daha gelişme kaydedebiliriz.

2 Eylül Çarşamba günün ilk yarısında güzel gelişmeler kaydedebilir, cesaretimizi daha dengeli bir şekilde ortaya koyabiliriz. Öğle saatlerinde kendimizi daha dengeli ifade edebilir, akılcı, mantıklı taraflarımızı ortaya koyarak sorunlarımızı çözebiliriz. Maddi güvenceyi sağlama yönünde alınacak kararlar açısından da yine destekleyici bir enerji akışı devrede olacak.

3 Eylül Perşembe gününün ilk yarısında belirsizlik devam ederken, 14:47 sonrasında iletişim trafiği hızlanmaya başlıyor. Akşam saatlerinde bilgi alışverişleri açısından çok hareketli bir zaman diliminde olacağız. Yaratıcı fikirler zihnimizde dolanacak ve yeniliklere açık olacağız.

4 Eylül Cuma sabah saatlerine yaratıcı yeni fikirlerle ama biraz stresli aşlayabiliriz. Öğle sonrasında genişleme yönünde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Akşam saatlerinde ise iletişim biraz stresli akacak, farkında olalım. Önemli işleri geç saatlere bırakmayalım.

5 Eylül Cumartesi sabah saatleri ilişkiler açısından çok verimli gözüküyor. Değerlendirebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde belirsizlikler devreye giriyor. Netleşmekte zorlanabiliriz. Akşam saatleri güzel, şifalı, manevi açıdan destekleyici bir enerji atmosferi sunuyor. Gece saatlerinde ise biraz kararsızlık enerjisi devreye giriyor. Yanılgılara açık bir zaman diliminde olabiliriz, hayal kırıklığı yaşayabiliriz.

6 Eylül Pazar sabah-öğle arası ve hemen öğleden sonraki saatlerde engellenmelere, gecikmelere açık olabiliriz. Akşam saatlerinde biraz olsun dengeye geliyoruz. Karşılıklı empati ve mantık, rasyonellik sayesinde duygusal çıkışlarla gelen bazı stresleri aşma şansı bulabiliriz ama Ay-Mars kavuşumunun etkili olduğu gece saatlerinde yine gergin, elektrikli bir atmosferde olacağız. Sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz; duygusal çıkışlar, gereksiz bazı patlamalar ilişkilerimize zarar verebilir, farkında olalım.