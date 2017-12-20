İnşaatta demir krizi kapıda

Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, inşaat sektörünün, demir fiyatlarındaki artışlar sonucunda ciddi bir dar boğazla karşı karşıya kaldığını belirterek hükümete “sorun çözülmezse sektör krize sürüklenir” uyarısında bulundu.

İzmir'de gazetecilerle bir araya gelen Necip Nasır, son iki yılda demir fiyatlarının yüzde 150 arttığını ifade ederek,

Türkiye’nin dünya demir-çelik üretiminde ilk 8 ülkeden birisi olduğu halde, ekonomik koşullara uymayan bir şekilde demir fiyatlarının yükselmeye yaşandığına dikkat çekti.

Nasır, “Demir sektöründeki aktörlerin tutumu nedeniyle; 2016 yılının başında bin 180 lira, 2017 yılının başında bin 600 lira olan inşaat demirinin kilogramı, bugün itibarı ile yaklaşık 2 bin 740 lira olmuştur” diye konuştu.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Fiyatların yükselmesi dışında, talep edilen demir tedariğinde de zaman zaman zorluklar yaşandığının altını çizen Necip Nasır, “Demir çelik üreticileri fiyat artışları için yurtdışından alınan hurda fiyatlarındaki artışı gerekçe göstermektedirler. Ancak dünyada artan hurda fiyatlarıyla ülkemizdeki demir fiyat artışları aynı paralellikte seyretmiyor ve demir üreticilerinin hurda fiyatlarındaki artışın direkt fiyata yansıtıldığı yaklaşımı gerçekçi değil” ifadesini kullandı.

Türkiye’de ayda 750 – 800 bin ton inşaat demir tüketimi ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Necip Nasır, demir – çelik üreticilerinin Türkiye’deki demir çelik üreticilerinin iç piyasadaki arz/talep dengesini düşünmeden, karlılığı ön planda tutarak yurtdışına sattıklarını iddia etti. Yeterli demir üretiminin sağlanmasına yönelik tedbirleri almasını talep eden Nasır, “İnşaat sektörünün yeniden hızla toparlanması, kentsel dönüşümün sekteye uğramaması, istihdamda daralma oluşmaması, zaman süreli işlerin sekteye uğratılmaması ve sektördekilerin mağdur edilmemesi için hükümet demir fiyatlarını düşürmeli” dedi.

KDV İNDİRİLMELİ

”Yüzde 30 olan ithalat vergisinin yüzde 10'a düşürülmesinin yetersiz kaldığını ifade eden Nasır şu taleplerde bulundu: “İthalat vergisinin sıfırlanması gerekiyor. Demirdeki KDV yüzde 18'den geçici de olsa yüzde 8'e indirilmeli. Demir entegre tesisleri sahiplerine tanınan ithal hurdadaki gümrük vergisi ve KDV avantajı, demir haddane üreticilerine de tanınarak iç tüketimde maliyetlerin düşürülmeli. Kamu müteahhitlerinin demirdeki aşırı fiyat artışından dolayı oluşan zararları fiyat farkı ödenerek giderilmeli. İç tüketim talebi doğrultusunda ihracata kota konulmalı.”

Tahsilat sorunu artıyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin Başkanı Ferdi Erdoğan sektördeki talep artışına karşın finansman sorunlarının faaliyetleri kısıtlayan en önemli engel haline geldiğinin altını çizdi. Son üç ayda inşaat sektöründeki finansal problemlerin çoğaldığını ifade eden Ferdi Erdoğan, “Bu sorun tüm iş ortaklarını etkileyebileceği gibi inşaat malzemesi sanayisi için de yakından izlenmesi gereken bir risk haline geldi. Tahsilat konusu sektörümüzün en önemli sıkıntısı. Konutlar satılamıyor, müteahhitler parasını alamıyor, bu da doğal olarak malzemecileri etkiliyor. Tahsilat tarafındaki sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Güven Endeksi'nin 100'den 60'lı seviyelere gerilediğini kaydeden Erdoğan, “Ekonomik beklenti konusunda ne yazık ki herkes kaygılı. İşlerimiz iyi ama geleceği açık ve net iyi göremiyoruz. Arada bir çelişki söz konusu. Her şeye kısa vadede bakmak mecburiyetinde kalıyoruz. Uzun vadeli bakışın ülke ekonomisine yerleşmesi gerekiyor” diye konuştu.