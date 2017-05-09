Tereciye tere satıyor

Türk girişimci Utku Fırat Cem, adeta ‘tereciye tere satmaya’ başladı. Yaklaşık 15 yıl önce ‘5 günde İngilizce’ yöntemini Türkiye’e getiren Alta Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Utku Cem Fırat, şimdi de yurtdışına açılıyor. Alta Eğitim, faaliyete geçirdiği projesiyle söz konusu yöntemi ‘5 günde Almanca’ olarak İsviçre’de de başlattı.

Yaklaşık 15 yıl önce kurduğu Alta Eğitim adlı şirket ile ‘5 günde İngilizce' yöntemini Türkiye'ye getiren Alta Eğitim'in Yönetim Kurulu Başkanı, girişimci Utku Fırat Cem, bu sistemi yurtdışına taşıyor. Türkiye'de Beşiktaş, Caddebostan ve Bakırköy olmak üzere üç şubesinde müşterilerine ‘5 günde İngilizce' programını uygulayan Alta Eğitim, söz konusu yöntemi ‘5 günde Almanca' olarak İsviçre'de de de başlattı. ‘Bu alanda bir dünya markası oluşturma düşüncesiyle' hareket eden Alta Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Utku Fırat Cem, İsviçre'deki 5Day AG adlı şirketini Ocak 2017 itibariyle hayata geçirirken, yeni ofis İsviçre'nin Zürih, Zug kentinde faaliyetlerine başladı.

Dünya markası oluşturma isteği

Girişimci Utku Fırat Cem, ‘bir anlamda tereciye tere satmaya başladıklarını' belirterek, İsviçre'deki faaliyetlerini şöyle özetledi: “5 günde İngilizce yöntemini 2001 yılında Türkiye'ye getirdikten sonra bu alanda ‘bir dünya markası çıkarmalıyım' diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine önce İngiltere'de araştırmalar yaptım. Gördüm ki, İngiltere'de dil eğitimi tabir-i caizse ayağa düşmüş. Hacim var ancak kalitesiz bir rekabet, az kâr nedeniyle mutsuz bir sektör söz konusu. İngiltere'den sonra Amerika'yı araştırdım. Silikon Vadisi'nde ‘5 günde İngilizce' için özel bir aplikasyon geliştilmesi için girişimde bulunduk. Şu anda bu uygulamanın benzeri dünyada yok. Araştırmalarımız sonucunda ‘5 günde İngilizce' programını Almanya'ya uyarlayarak İsviçre'de başlatma kararı aldım. Şirket Ocak 2017'de faaliyete geçti.

Dil karmaşasını görünce karar verdi

Utku Fırat Cem, İsviçre'de karar kılmasının nedenlerini ise şöyle açıklıyor: “Hem gelir seviyesi yüksek hem de itibarlı bir ülke. ABD'ye nazaran Türkiye'ye coğrafi olarak daha yakın. İsviçre'de dil karmaşası var. 26 tane küçük eyalette 4-5 anadil konuşuluyor. Nüfusun üçte ikisi Almanca konuşulan Alman bölgesinde yaşıyor. Fakat buna farklı bir Almanca, İsviçre Almancası denilebilir. Yazı dili, televizyon dili bildiğimiz Almanca, konuşma dili ise İsviçre Almancası. Ülkenin üçte birinde ise Fransızca hakim. Mesela Zürih'te Almanca, Cenevre ve Lozan'da Fransızca konuşuluyor. Bu dillerin yanı sıra İtalyanca, İngilizce, Romanska vs var. Ayrıca bu ülkede çok fazla yabancı yaşıyor. Nüfusun üçte biri yabancı. Bütün bu mozaik beraberinde bir dil karmaşasını da getiriyor. Bu tespitlerle İsviçre'de yatırıma karar verdik. Şu anda ‘5 günde Almanca' olarak İsviçre'de sadece yetişkinlere bu programı uyguluyoruz. Girişimimiz İsviçre'de ilk aydan büyük ilgi çekti. Daha il aylarda aldığımız talep dikkat çekici düzeyde. İsviçre'de yılda 1000 kişiye ‘5 günde Almanca' eğitimi vermek istiyoruz.”

Utku Fırat Cem kimdir?

Ankara doğumlu olan Utku Fırat Cem, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Cem, California Üniversitesi İşletme Master Programı'nı 1992 yılında tamamladı. Cem, Sabancı Üniversitesi 1.Girişimci Gelişitirme Programını derece ile bitirdi. 1987 – 2001 yılları arasında çeşitli çok uluslu ve yerli holding şirketlerinde pazarlama ve satış yöneticiliği yapan Utku Fırat Cem, ‘5 Günde İngilizce – Suggestopedi metodunu 2001 yılında Türkiye'ye getirdi. Halen; kurucusu olduğu Alta Eğitim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.