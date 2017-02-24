24 Şubat hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Güneşli günlerin ardından hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte hafta sonu planlarını hava durumuna göre şekillendirecekler için büyük önem taşıyan hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Güneşli günlerin ardından hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte hafta sonu planlarını hava durumuna göre şekillendirecekler için büyük önem taşıyan hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hafta sonu geldi vatandaşlar plan yapmaya başladı. Hafta sonu planları için hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşları üzecek bir haber var, hafta sonu yağmur geliyor… Yarından itibaren Trakya üzerinden gelecek olan yağışlı hava ertesi gün tüm yurda yayılacak.

24 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli(40-60 km/sa), Marmara’da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU