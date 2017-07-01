Adalet Yürüyüşleri Avrupa’da da başladı

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on yedinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor.Türkiye'deki adalet yolculuğuna gurbetçilerden de destek geldi. Avrupa'daki gurbetçilerimiz anavatanlarındaki 'adalet arayışına' omuz verdi. İşte Darmstadt-Frankfurt güzergâhında yürüyüşü takip eden Sözcü Almanya temsilcisi Ali Gülen'in izlenimleri...

Avrupa’da yaşayan Türkler de adalet için yürüyüşe başladı. Almanya’da üç güzergâh belirlendi. Bunlar 36 kilometrelik Darmstadt-Frankfurt, 40 kilometrelik Köln-Düsseldorf ve Almanya sınırlarını aşarak İsviçre’ye geçen 70 kilometrelik Berlin-Lozan hattı.

Ellerinde Türk ve Alman bayrakları olan yüzlerce Türk, bu üç güzergâhtan yürüyüşe geçti. “Hak,hukuk, adalet” “Adalet hakkımız söke söke alırız” sloganları atan kortejler yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Alman polisi de kortejlerin güvenliğini sağlıyor ve güzergâhı açık tutuyor. Yürüyüşçülerin arkasında ambulanslar da hazır tutuluyor. Yürüyüşe toplumun her kesiminden insanların, özellikle gençlerin destek verdiği görülüyor.

Darmstadt’tan saat 15:00’da başlayan yürüyüşü Hayır Platformu organize ediyor. Yürüyüye CHP’nin Almanya temsilciliğinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Öğretmenler Birliği gibi çeşitli STK’lar da destek veriyor.

LANGEN’DE AKP KULİSİ İDDİASI

Darmstadt-Frankfurt arasındaki mola yeri olan Langen’de ise ‘AKP kulisi iddiaları’ ortaya atıldı. Bunun gerekçesi ise Langen Şehir İdaresi’nin önce burada kortejin konaklamalarına izin verip daha sonra iptal etmesi. Bu karar akıllara Langen’de ‘güçlü’ olan AKP’nin bir kulis zaferi olarak anılırken devreye Alevi Kültür Derneği girdi. Dernek; Langen’de konaklayamayacak olan kortejin otobüslerle geri dönülecek olan Darmstadt’ta ağırlayabileceğini duyurdu. Dileyen yürüyüşcüler derneğin binasına gidip geceyi geçirebilecekler. Sabah kalkıldığında ise yeniden Langen’e otobüslerle gelinerek yürümeye devam edilecek.

Köln-Düsseldorf güzergâhında ilk etap Türkiye saati ile 17:30 sıralarında tamamlandı. Diğer güzergâhlarda yürüyüş coşkulu şekilde sürüyor.