Adalet Yürüyüşü’nde HOMA!

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hazırladığı 'HOMA' ile kortejin sıcak havadan etkilenmemesi için çalışıyor...

Zeynep GÜRCANLI-Bora ERDİN-Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan ve her geçen gün çığ gibi büyüyen Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar hava sıcaklıklarının artması nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sıcaklıklar nedeniyle bugün erken saatte başlayan yürüyüş akşam üstü 17:00’ye kadar ara verdi. Sıcak havanın yorduğu kortejde neşeli dakikalar da oldukça sık yaşanıyor. Bunlardan biri de CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in hazırladığı HOMA oldu. Aslen tıp doktoru olan Göker’in hazırladığı ‘Hümanist Olaylara Müdahale Aracı’ sıcaktan bunalan yürüyüşçülere su sıkarak serinlemelerini sağlıyor.