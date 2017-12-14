AKP’li yönetici Hristiyan oldu!

Bir dönem AKP'nin Kayseri İl Başkan Yardımcılığı ve yöneticilik yapan Mehmet Akif Kum din değiştirip Hristiyan oldu.

AKP’li eski yönetici dinini değiştirdi. İslamcı görüşleriyle bilinen Mehmet Akif Kum’un Hristiyan oldu. Odatv’de yer alan habere göre Kum din değiştirdiğini doğruladı. Kum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“BEN ARTIK İSA’YA İNANIYORUM”

“Üniversite yıllarımdan beri din konusunda yaptığım araştırmalar neticesinde bir tercih yapıp Hristiyan oldum. Bunda ne var? Ateistler kadar kötü değil ya, onlar hiçbir şeye inanmıyor. Tanıdığım ateist insanlar var, ateist olduklarını bile söyleyemiyorlar! Bunları söylemek cesaret ister. Ben artık Hz. İsa'ya inanıyorum” dedi.

TV PROGRAMI DA YAPIYORDU

Dinini değiştiren Mehmet Akif Kum, Recep Mamur'un sahibi olduğu, Doğan Havur'un da Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Kayseri merkezli TV 1 isimli televizyon kanalında geçmişte “İşin İçinden” isimli bir programı da hazırlayıp sunduğu biliniyor.