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Annesini öldürdü, babasını yaraladı

Zonguldak'ta 32 yaşındaki Ersin K., tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını ise yaraladı.

21:3425 Kasım 2017
Gündem
Annesini öldürdü, babasını yaraladı
Zonguldak'ta 32 yaşındaki Ersin K., tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını ise yaraladı.

Olay, Yeni Mahalle TOKİ konutlarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen işsiz Ersin K. ile annesi Hatice K. ve babası A. K. arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., annesini dövdü. Öfkesine hakim olamayan şahıs, mutfaktan kaptığı bıçakla annesi Hatice ile babası A. K.’yi yaraladı.

Foto: DHA

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çift, ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hatice K., burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ersin K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA

Son güncelleme: 21:3925.11.2017
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