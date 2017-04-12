Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta? Beşiktaş Lyon maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş, Lyon karşısına çıkıyor. Lyon'u ilk maçta deplasmanda mağlup etmeyi hedefleyen Beşiktaş maça kenetlendi. Beşiktaş Lyon maçı ne zaman? Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorular ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Lyon maçı futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. Beşiktaş Lyon karşısında puan ya da puanlar arayacak. Beşiktaş Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ LYON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lyon Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş Lyon maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak. Zorlu karşılaşma 22:05’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YOĞUN BASKIYLA BOĞACAK

Tarihinde ilk kez Kupa 2’de yarı final oynamanın eşiğindeki Beşiktaş, bunu gerçekleştirmek için önündeki tek engel olan Lyon ile yarın Fransa’da Avrupa Ligi çeyrek final ilk sınavına çıkacak. Rakibin tüm artılarını ve eksilerini videolu analizlerle oyuncularına ezberleten Teknik Direktör Şenol Güneş ise rövanş için avantaj elde etmek için stratejisini ‘Şok baskın’ olarak belirledi. Zayıf halkası defans hattı olan Lyon’a karşı maçın başında beklentilerin aksine kontrollü ve geride rakibi karşılayan bir oyun anlayışı düşünmeyen Güneş, takımının ilk dakikalarda önde sağlam basarak tecrübesiz savunmayı hataya zorlamasıyla golü erken bulmasının hesabını yapıyor. Ligde son olarak evinde Lorient’e 4-1 kaybedip kötü gidişatını sürdüren Lyon’un, geriye düştüğünde telaşlı bir takım görüntüsüne bürünüp geri dönüş sıkıntısı yaşamasını fırsat olarak gören tecrübeli hoca, bu zaafı iyi değerlendirip ilk maçta 1-0’ı bir an önce bulup turun kapısını açmak istiyor. Kartal’ın teknik patronu, Lyon’un asıl kozu durumdaki hücum gücüne ise orta sahayı kalabalık tutarak ve kanatları ele geçirerek önlem almayı planlıyor. Ayrıca bu sezon 30 gol atan Lacazette başta olmak üzere ev sahibinin orta sahadaki beyni Valbuena ile tehlikeli silahları Nabil Fekir ve Tolisso’ya da sahada adeta kilit vurulacak.