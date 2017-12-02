CANLI İZLE: Beşiktaş Galatasaray maçı izle! (beIN Sports) BJK GS derbi maçını şifresiz canlı veren uydu kanalları

Beşiktaş Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları derbiyi canlı ve şifresiz yayınlayacak uydu kanallarını araştırıyor. Süper Lig 14. haftasında oynanacak yılın son derbisi nasıl canlı izlenir soruları hem Beşiktaş hem de Galatasaray taraftarlarının aklında. Türkiye'de Beşiktaş Galatasaray derbidi beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Saat 19.30'da başlaycak mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Tudor derbi özcesinde açıklanmalarda bulundu. Haberimizden Beşiktaş Galatasaray maçını canlı izleme yollarını ve maçı şifresiz canlı yayınlayacak tüm uydu kanallarını öğrenebilirsiniz. İşte beIN SPORTS canlı yayını ve derbi hakkında tüm merak edilenler...

Dev mücadeleye saatler kala futbolseverler Beşiktaş Galatasaray maçını canlı izleme yollarını araştırıyor. Yurtdışında ikamet eden taraftarlar ise ülkesinde derbiyi şifresiz canlı yayınlayacak kanalları merak ediyor. Ülkemizde Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports kanalından canlı izlenebilecek. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat 19.30’da başlayacak. Tüm ülkeyi ekrana kilitleyecek mücadele zirve yarışını yalkından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılılar 29 puan ile lider konumda yer alırken siyah-beyazlılar ise 23 puan ile 4. sırada yer alıyor. İşte beIN Sports canlı izleme yolları, derbi hakkında detaylar ve Beşiktaş Galatasaray maçının şifresiz canlı izlenebileceği kanallar listesi…

Beşiktaş’ın mabedi olan Vodafone Park’da oynanacak olan karşılaşma, önceki adıyla Lig TV yeni adıyla BeinSports’dan yayınlanacak. Derbiyi ücretli üyelik sayesinde aşağıdaki beIN SPORTS linki üzerinden izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Beşiktaş Galatasaray maçını izlemek için yapacağınız üyelikler ücret gerektirmektedir.

beIN SPORTS BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Beşiktaş Galatasaray derbisi geldi çattı. Süper Lig 14. haftasında dev derbiye tanık olacak. Zirve yolundaki en zor maçlardan birine çıkacak Beşiktaş ve Galatasaray'ı zorlu bir 90 dakika bekliyor. İşte dev derbi ile ilgili merak edilenler ve derbinin tarihçesine dair istatistikler… Süper Lig’in 14’üncü hafta derbisinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bu akşam (02.12.2017) Vodafone Park Stadı’nda saat 19:30’da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Maç beIn Sports 1'den canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI…

Avrupa'daki performansının aksine bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada yalnızca 6 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım ise, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Tudor döneminde henüz derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek bu kötü serisine de son vermeye çalışacak.

Tosic ve Medel'in cezası bitti

Beşiktaş'ta Dusko Tosic ve Gary Medel'in sarı kart cezaları bitti. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı. Ryan Babel ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, bugün de aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Tolga Ciğerci ve Latovlevici yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbide forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz ise özel maske ile maçta görev alacak.

Maicon ve Ndiaye ceza sınırında

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ

Dev derbi Beşiktaş Galatasaray maçı başlıyor. Heyecanla beklenen derbiyi yurtdışında yaşayan futbolseverler canlı izlemek istiyorlar. Aşağıda paylaştığımız kanallardan Beşiktaş Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz.

Arnavutluk K-SPORT 1 Avustralya beIN Sports 1 Australia Benin A+ Sport Bosna Hersek SportKlub 2 Serbia Brunei beIN Sports Connect Thailand Burkina Faso A+ Sport Burundi A+ Sport Kamboçya beIN Sports Connect Thailand Kamerun A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti A+ Sport Çad A+ Sport Kongo A+ Sport Cote D’Ivoire A+ Sport Hırvatistan Sportklub 2 Croatia Djibouti A+ Sport Ekvator Ginesi A+ Sport Fransa beIN Sports 2 Gabon A+ Sport Gambiya A+ Sport Gana A+ Sport Gine A+ Sport Guinea-Bissau A+ Sport Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kosova K-SPORT 1 Laos beIN Sports Connect Thailand Makedonya SportKlub 2 Serbia Mali A+ Sport Moritanya A+ Sport Karadağ SportKlub 2 Serbia Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand Nijer A+ Sport Nijerya A+ Sport Ruanda A+ Sport Senegal A+ Sport Sırbistan K-SPORT 1, SportKlub 2 Serbia Sierra Leone A+ Sport Slovenya Sportklub 2 Slovenia Tayland beIN Sports Connect Thailand Togo A+ Sport

BEŞİKTAŞ – GALATASARAY

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/FAikYJZTnv — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Aralık 2017

EZELİ REKABETTE 342. RANDEVU

22 Ağustos 1924 tarihinde başlayan ezeli rekabette 342’nci maç oynanacak. İlk maçı Taksim Stadı’nda 2-0 ‘lık skorla kazanan Beşiktaş’ın golünü Refik Osman Top kaydetti. Rekabetteki son gol yine bir Beşiktaşlı Talisca’ya ait. Talisca, 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Arena Stadyumu’nda oynanan maçın tek golünü atmıştı.

GALATASARAY 43 BEŞİKTAŞ 33 MAÇ KAZANDI

Ligde iki takım arasında oynanan 118 maçın 43’ünü Galatasaray kazanırken, 33 karşılaşma Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. 42 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda 146 gol atarken, Beşiktaş, 124 golle karşılık verdi.



İLKLER YAŞANACAK

2017’nin son derbinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde foma giyecek isimler var. Galatasaray’da yeni transferler Belhanda, Ndiaye, Maicon, Fernando, Feghouli, Mariano, Gomis, Latovlevici, Cedric Carrasso forma şansı bulması durumda ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş’ın yeni transferleri Negredo, Medel, Orkan ve Pepe ilk kez Vodafone Park’ta Galatasaray mücadelesinde forma giyecek. Lens ise ilk kez Beşiktaş formasıyla Galatasaray karşısına çıkacak.

BÜYÜK MAÇIN BÜYÜK GOLCÜLERİ

İki takım arasında oynanan 93 yıllık rekabette en golcü isim 29 golle rekoru elinde bulunduran Beşiktaş’ın “Baba” lakabıyla efsane kaptanı Hakkı Yeten. Galatasaray’ın en golcü ismi ise 21 golle Gündüz Kılıç.

İŞTE EN GOLLÜ DERBİLER

İki dev takımın karşılaşmalarında toplam 11 golün olduğu ve Galatasaray’ın 30 Haziran 1940 yılında 9-2 kazandığı maç iki takım arasında oynanan maçlarda en çok golün olduğu müsabaka olarak tarihe geçti. Galatasaray’ın 1949 yılında 5-4’lük ve Beşiktaş’ın 1955’de kazandığı 5-4’lük karşılaşma da 9 golün olduğu diğer yüksek skorlu maçlar olarak tarihte yer aldı.

30 Haziran 1940 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Beşiktaş’ı 9-2 yenerek ezeli rekabette en farklı skorun da sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip ayrıca 18 Temmuz 1997 tarihinde Beşiktaş’ı 6-0’lık skorla geçti. Beşiktaş’ın rakibine karşı aldığı en farklı galibiyetler ise 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 yılında oynanan müsabakalarda alınan 5-0’lık skorlar. Lig maçlarında ise en farklı galibiyetlerde ise Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0’lık galibiyetler elde etti.