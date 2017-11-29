Çantadaki tüplerden kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonlarda, Brezilya'dan gelen bir şüphelinin çantasında 6 kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Atatürk Havalimanı’nda görev yapan uzman ekipleri, Brezilya’dan gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Profil değerlendirme ve analiz uzmanı polisler, Nijerya uyruklu C.D.D.’nin uyuşturucu kuryesi olabileceğini değerlendirdi. Sao Paola’dan uçağa bindiği öğrenilen şüpheli, arama odasına alındı. polis ekipleri C.D.D.’nin valizinde, 60 adet alüminyum tüp olduğunu belirledi. Tüplerin kapakları açılınca, polisin şüphesinin doğru olduğu ortaya çıktı. C.D.D.’nin valizindeki tüplerde, 6 kilo 30 gram Kokain ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu anlaşılan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.