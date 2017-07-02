Çölaşan’ın acı günü

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan’ın annesi, gazetemiz yazarı Emin Çölaşan’ın kayınvalidesi Fikret Tuğcu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

94 yaşında hayatını kaybeden Tuğcu için, Maltepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çölaşan ve Tuğcu ailelerinin yanı sıra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı ve SÖZCÜ yazarı Yekta Güngör Özden, Başbakan eski Yardımcısı ve Ankara eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Devlet eski Bakanı Yücel Seçkiner, Ufuk Söylemez, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ADD üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuğcu, gözyaşları arasında Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOSTLARI ÇÖLAŞAN ÇİFTİ'Nİ ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Fikret Tuğcu için Maltepe Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.

Tansel ve Emin Çölaşan çiftini bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında kumpas mağduru Tolon Paşa da yer aldı.