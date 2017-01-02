Cübbeli Ahmet yine saçmaladı: Satranç oynayanlar lanetlenmiştir

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamayla yine bir skandala imza attı. Cübbeli, 'Satranç oynayanlar lanetlenmiştir, oynayana bakan domuz eti yemiş gibidir' dedi.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamayla yine bir skandala imza attı. Cübbeli, 'Satranç oynayanlar lanetlenmiştir, oynayana bakan domuz eti yemiş gibidir' dedi.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yine saçmaladı… Cehennem ateşinden koruyan kefen ticareti, ve diğer saçmalıklardan sonra Cübbeli şimdi de ‘Satrtanç oynamak lanetlenmiştir' dedi. Cübbeli, ‘Satranç oynayan kişilerin, insanların en yalancısı olduğunu iddia ederek, “Oynayanlar lanetlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“OYNAYANA BAKAN DA DOMUZ ETİ YEMİŞ GİBİDİR”

Cübbeli Ahmet’in satranca dair konuşması şöyle:

“Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimei şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin”

Erdoğan da satranç dağıtmıştı

Erdoğan, 2013 yılında başbakanlığı döneminde Kırklareli'nde miting alanına gelen vatandaşlara satranç takımı dağıtmıştı…

