Dicle Üniversitesi’nde nevruz gerginliği

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilerden birinin PKK marşını söylemesi üzerine polis müdahale etti. 16 öğrenci gözaltına alındı.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrenciler ile etkinliğin izinsiz olduğunu söyleyen polisler arasında gerginlik çıktı. Bir öğrencinin PKK marşını marşı söylemesi üzerine, polis onu gözaltına almak istedi. Diğer öğrenciler ise gözaltına alınmasına engel olmak istedi. İlk başta sivil polisler ile öğrenciler arasında çıkan arbedeye, daha sonra Çevik Kuvvet polisleri de katıldı. Müdahalenin ardından polis 16 öğrenciye gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. DHA