Ebru Gündeş son kararını verdi!

ABD'de sanıkken 'tanık' haline dönüşen Reza Zarrab'la evliliğini noktalama kararı alan Ebru Gündeş'in bu hafta "Boşanıyoruz" şeklinde bir açıklama yapması bekleniyor.

Amerika’nın İran ambargosunu delmek ve kara para aklamaktan açılan davada itirafçı olan Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş art arda kararlar alıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Şubat 2010’da Reza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş bu hafta avukatıyla bir araya gelecek. Kamuoyuna “Boşanıyoruz” şeklinde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

HER ADIMINI KIZINI DÜŞÜNEREK ATIYOR

Çiftin 6 yaşında Alara adlı kızları var. Ebru Gündeş yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum” diyor.

KORUMALAR ÇOĞALDI

Ebru Gündeş bu süreçte kendisi ve kızının güvenliği için koruma sayısını bir süreliğine dörde çıkardı. Şu an oturduğu yalısı kameralarla izleniyor. Yalıya ulaşım için deniz yolunu kullanıyor.