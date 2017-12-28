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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya’da iddiaya göre hatalı dönüş yapmaya çalışan bir TIR'a karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

04:0228 Aralık 2017
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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Konya’da iddiaya göre hatalı dönüş yapmaya çalışan bir TIR'a karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya-Afyon Karayolu’nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Afyon'dan Konya istikametine seyir halinde olan Sadık K. idaresindeki TIR, iddiaya göre hatalı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Fatih E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekipler, hurda yığınına dönen otomobildeki Uğur Acar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Araçta bulunan yaralılardan Lafif Ö., Ali A. ve durumu ağır olan Fatih E. ise Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Diğer taraftan olay yerine gelen yaralıların yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Kaza nedeniyle ekipler tarafından kontrollü olarak tek şerit halinde sağlanan trafik akışı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

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TIR sürücüsü Sadık K. ise Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 04:1028.12.2017
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