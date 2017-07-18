‘FETÖ darbe yapabilir’ notu FETÖ’cü hainin odasından çıktı

Darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerin odaları arandı. Beyin takımında yer alan ve karargahta görevli tuğgeneralin çekmecesinden 2015 yılına ait not çıktı. Sümen altı edilen notta ‘Darbe yapacaklar’ yazıyordu

Genelkurmay Başkanlığı Bilirkişi Heyeti'nin raporunu SÖZCÜ ele geçirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden 2 yıl önce örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının anlatıldığı bilgi notu ortaya çıktı. 2015 yılının Ocak ayında hazırlanan bilgi notuna göre FETÖ'yle ilgili şu değerlendirme yapıldı: “TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, örgüt içinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girebileceği, bunlardan çare bulamaması durumunda ise erken ve olgunlaşmamış bir darbe girişiminde bulunabilirler…” Peki bu bilgi notu nasıl ele geçirildi? Sonrasında ne yapıldı?

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Ankara'daki darbe soruşturmaları kapsamında Genelkurmay'da, FETÖ'cü Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün makam odası gibi yerlerde aramalar yapıldı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı bulduğu evrakları, darbe girişimini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılar, tatbikat usulleri ve personel atamaları gibi askeri işleyiş konularında Genelkurmay'dan yardım istedi. Genelkurmay, Tuğgeneral Nedim Bitlisoğlu, Albay Orhan Gürdal, Albay Oğuz Okuyucu'nun olduğu “bilirkişi heyeti” oluşturdu. Dosyalar tek tek incelendi.

FETÖ'CÜLER SÜMEN ALTI ETTİ

Üç subayın 6 Mart 2017 yılında hazırlanan raporda, bilgi notunun 2014 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısından sonra hazırlandığının belirlendiği ifade edildi. Ancak hazırlanan bilgi notunun FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmak için yine FETÖ'cü subaylar tarafından sümen altı edildiği belirlendi. Ankara'daki darbe davalarının ek klasörlerine giren bilgi notunda ilginç tespitler yer aldı.

“ERKEN VE OLGUNLAŞMAMIŞ DARBE”

2015 yılının Ocak ayında Genelkurmay'a gönderildiği tespit edilen bilgi notunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

– ‘Eskiden tehlikenin rengi kırmızı idi şimdi yeşildir' anlayışı terör örgütünün içerisinde keskinleşmesi ile hiçbir şart altında aşikar namaz kılınmasının izni verilmemiştir. ‘Tekerlek henüz eşiği aşmadı' fetvasıyla kendilerinin İslamiyeti daha iyi anladıkları, diğerlerinin İslamiyet'e zarar verdiğini beyan edip hatta namazını kılan, camilere giden personel aleyhine tutum sergilemektedirler.

– TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, örgüt içinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girebileceği, bunlardan çare bulamaması durumunda ise erken ve olgunlaşmamış bir darbe girişiminde bulunabilirler.

“TSK'DA HÜCRE TİPİ YAPILANMA”

– TSK içerisinde hücre tipi yapılanma sergileyen FETÖ üyelerinin sadece kendi hücrelerini tanıdıkları anlatılan raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Bunlardan en fazla 3 kişinin bir ‘abi' ile irtibatlandırıldıkları, direktifleri bundan aldıkları, ‘her kişi ayrı bir istihbarat kaynağı' olan örgüt elemanları sayesinde tüm TSK personelini fişledikleri değerlendirilmektedir.

– Örgüt mensupları gireceğimiz büyük çaplı ciddi bir silahlı çatışma durumunda ‘abilerinden' emir bekleyecekler, ‘savaşma' emri alırlarsa savaşmayacaklardır. Böylece ordunun temel esası itaat kaybolacak ve savaşma kabiliyeti kaybedilecektir.