FETÖ sanığı avukatlara ceza yağdı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü avukat, 2'si avukatlık bürosu çalışanı olan 15 kişiden biri beraat ederken, diğer sanıklar 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan 8’i tutuklu, 6’sı tutuksuz, 1’i ise firarda olan toplam 15 sanık son kez karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden beraatlarını istediler.

Etkin pişmanlık yasasından yararlandığı belirtilen tutuklu sanıklardan avukat Turgay B., geçen duruşmada pişman olduğunu söyleyerek cezaevinde yaşadıklarını ve gördüklerini anlatmıştı.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verirken bu sanıklardan 3´ünü tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti. Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz sanıklardan Zehra G.´nin ise beraatına diğer tutuksuz sanıkları ise 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verdi. Heyet, firarda olan sanık için 15 gün içerisinde ifade vermemesi halinde mal varlığına tedbir konulması yönünde kararını açıkladı. DHA