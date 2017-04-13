İBB yöneticisinden ahlaksız paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü gece amiri Ömer Akbayrak'ın facebook'daki iğrenç paylaşımına tepki kısa zamanda çığ gibi büyüdü. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir" diyen belediye çalışanı için halk belediye tepki telefonları açmaya başladı.

İBB çalışanı Ömer Akbayrak’ın facebook paylaşımı şöyle; “Sevgili dostlar. CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Mecliste başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile ‘evet’çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir”.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine belediyede amirlik yapan Ömer Akbayrak facebook paylaşımını sildi. Paylaşım silinmeden önceki yorumlar da en az paylaşım kadar tepki topladı.

AÇIĞA ALINDI

Bu paylaşımın ardından gazeteciler Büyükşehir Belediyesi basın bürosunu telefon yağmuruna tuttu. Basın bürosundan yapılan açıklamada söz konusu kişinin açığa alındığı, soruşturma başlatıldığı ve paylaşım ile ilgili müfettiş görevlendirildiği bildirildi.