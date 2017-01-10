IŞİD, çocuklara kafa kestirdi

Suriye'nin doğusunda, Fırat Nehri kıyısında bulunan Deyrizor kentinde çekildiği belirtilen son videolarda IŞİD militanlarının 3-4 yaşlarındaki çocuklara, ellerindeki esirleri öldürttüğü görülüyor.

Dinci terör örgütü daha önce de çocukları savaşçı, cellat ve intihar bombacısı olarak kullanmıştı.

Bu çocukların Suriye'ye geçip IŞİD'e katılan yabancı militanların çocukları olduğu sanılıyor.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ESİRİ ÇOCUK PARKINDA BAŞINDAN VURDU

Videoda, 4 yaşındaki çocuğun tetiğe basarken gözlerini kapadığı görülüyor. İnfaz edilen kişinin ise bölücü örgüt PKK'ya casusluk yaptığı öne sürülüyor.