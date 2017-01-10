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IŞİD, çocuklara kafa kestirdi

03:1610 Ocak 2017
Gündem
IŞİD, çocuklara kafa kestirdi

Suriye'nin doğusunda, Fırat Nehri kıyısında bulunan Deyrizor kentinde çekildiği belirtilen son videolarda IŞİD militanlarının 3-4 yaşlarındaki çocuklara, ellerindeki esirleri öldürttüğü görülüyor.

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İnfaz emrini bu çocuk böyle verdi

Dinci terör örgütü daha önce de çocukları savaşçı, cellat ve intihar bombacısı olarak kullanmıştı.

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Bu çocukların Suriye'ye geçip IŞİD'e katılan yabancı militanların çocukları olduğu sanılıyor.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ESİRİ ÇOCUK PARKINDA BAŞINDAN VURDU

Videoda, 4 yaşındaki çocuğun tetiğe basarken gözlerini kapadığı görülüyor. İnfaz edilen kişinin ise bölücü örgüt PKK'ya casusluk yaptığı öne sürülüyor.

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