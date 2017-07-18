İstanbul’da yağmurda yüzme keyfi

İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağmur ortaya ilginç görüntüler çıkmasına da neden oldu. Şiddetli yağmurla neye uğradığını şaşıran vatandaşlardan bazıları su basan sokaklarda işte böyle yüzdü.

İstanbul’da hayatı felç eden yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokakları dolduran yağmur suları, şehrin bir çok yerinde garip görüntüler ortaya çıkardı.

Sel sularında kulaç atan bir vatandaş, yağmurda mahsur kalanlar tarafından görüntülendi.