İşte derbi tahminleri… Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı. Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. Zirve yarışında dengeleri değiştirecek ezeli reakabette Galatasaray'dan iki önemli oyuncusundan mahrum olarak Beşiktaş karşısına çıkacak. Sizler için ünlülerden derbi tahminlerini de derledik. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK GS maçı muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını Google üzerinden araştırıyor. Derbinin saati ve kanalını haberimizden öğrenebilirsiniz. Yılın son derbisini sonucu nasıl olacak sorusunun yanıtına ünlüler de yanıt verdi. 22 Ağustos 1924 tarihinde başlayan ezeli rekabette 342'nci maç oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11’lerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki derbi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, sat kaçta başlayacak? İşte mücadele öncesi tüm merak edilenler…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?



Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınalnacak soruları tüm ülkenin merak ettiği konuların başında geliyor. Derbi maçlarında tüm Türkiye ekrana kilitlenirken, maçı Beşiktaş mı, Galatasaray mı kazanacak soruları günler öncesinden tartışılıyor. Dev mücadsele öncesi taraftarlara ‘Bozuk paralarınızı evde bırakmayın’ çağrısı yapıldı. Peki heyecanla beklenen derbi Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilecek?



Süper Lig'in 14'üncü hafta derbisinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda saat 19:30'da başlayacak derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'da oyanancak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

22 Ağustos 1924 tarihinde başlayan ezeli rekabette 342'nci maç oynanacak. İlk maçı Taksim Stadı'nda 2-0 ‘lık skorla kazanan Beşiktaş'ın golünü Refik Osman Top kaydetti. Rekabetteki son gol yine bir Beşiktaşlı Talisca'ya ait. Talisca, 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan maçın tek golünü atmıştı.

Ligde iki takım arasında oynanan 118 maçın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 33 karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. 42 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda 146 gol atarken, Beşiktaş, 124 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Yasin, Gomis

Kİ FORMAYI DA TERLETEN FUTBOLCULAR

Son yıllarda hem Beşiktaş hem de Galatasaray’da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany ve Cenk Gönen bulunuyor.

İLKLER YAŞANACAK

2017'nin son derbinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde foma giyecek isimler var. Galatasaray'da yeni transferler Belhanda, Ndiaye, Maicon, Fernando, Feghouli, Mariano, Gomis, Latovlevici, Cedric Carrasso forma şansı bulması durumda ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ın yeni transferleri Negredo, Medel, Orkan ve Pepe ilk kez Vodafone Park'ta Galatasaray mücadelesinde forma giyecek. Lens ise ilk kez Beşiktaş formasıyla Galatasaray karşısına çıkacak.

BÜYÜK MAÇIN BÜYÜK GOLCÜLERİ

İki takım arasında oynanan 93 yıllık rekabette en golcü isim 29 golle rekoru elinde bulunduran Beşiktaş'ın “Baba” lakabıyla efsane kaptanı Hakkı Yeten. Galatasaray'ın en golcü ismi ise 21 golle Gündüz Kılıç.

EN GOLLÜ DERBİLER

İki dev takımın karşılaşmalarında toplam 11 golün olduğu ve Galatasaray'ın 30 Haziran 1940 yılında 9-2 kazandığı maç iki takım arasında oynanan maçlarda en çok golün olduğu müsabaka olarak tarihe geçti. Galatasaray'ın 1949 yılında 5-4'lük ve Beşiktaş'ın 1955'de kazandığı 5-4'lük karşılaşma da 9 golün olduğu diğer yüksek skorlu maçlar olarak tarihte yer aldı.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/FAikYJZTnv — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Aralık 2017

BEŞİKTAŞ’IN SON İKİ MAÇTAKİ EN BÜYÜK SORUNU GOL ATMAK

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş’ın en büyük sorununun gol sıkıntısı olduğu net bir biçimde ortada.

Quaresma, Oğuzhan, Talisca, Babel ve Cenk Tosun’un yanı sıra Negredo gibi bir santrafora ve Lens gibi bir hücumcuya sahip olan Siyah Beyazlılar, lig maçlarında bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Geçtiğimiz iki sezona göre gol sayısında belirgin bir azalma olan Beşiktaş 13 maçta 19 golde kaldı. Oysa bu rakam geçen sezon 24 iken bir önceki sezonda 30’a kadar çıkmıştı. Cenk Tosun 5 ve Babel de 4 golle Siyah Beyazlıların en önemli golcüleri olarak öne çıkarken Talisca, Lens, Negredo ve Quaresma bu ikilinin gerisinde kaldı.

3 golü bulunan Talisca ile beraber hücum hattının diğer oyuncuları olan Quaresma, Negredo ve Lens 1 golde kalırken, sezonun en sesiz oyuncusu Oğuzhan Özyakup henüz gol atamadı.

GALATASARAY’DAN DERBİYE ÖZEL VİDEO

Galatasaray’ın Twitter hesabından Beşiktaş maçı öncesinde bir video paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından maçla ilgili özel bir video yayınlandı.

İşte binlerce beğeni ve paylaşım alan o video;

DERBİ TAHMİNLERİ

RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş'ın karta çok zorlayıcı oyuncuları var. Galatasaray'ın ise karta müsait oyuncuları var. Ama Galatasaray ne kadar ligin lideri ve formda olsa da zaten eski adıyla İnönü şimdi ki adıyla Vodafone Park'a gittiğinde hep rahat oynuyor. Beşiktaş yüzde 60 kazanır, yüzde 30 beraberlik, yüzde 10 Galatasaray' diyorum.

MEHMET DEMİRKOL: Derbide gollü beraberlik bekliyorum. Skor olarak 2-2 tahminim. Beşiktaş bir adım daha önde. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tercihi çok önemli. Tudor'un kararı Beşiktaş'ta Oğuzhan ya da Talisca'nın sahada olacağını belirleyecek. Tudor'un yerinde olsam kazanmak için oynarım. Maç öncesinde hakem hakkında konuşmak bana akılcı gelmiyor”

GÖKHAN ZAN: Derbiye gitmeyeceğim fakat izlemek isterim. Beşiktaş'ın saha ve seyircisi avatajı var. Ancak klişe bir söz ama derbinin favorisi yok. Galatasaray; Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yenemedi. Beşiktaş'ta derbileri kazanamadı. Beşiktaş bir tık önde. Maçın sonu hakkında ise içimdeki his beraberlik” şeklinde konuştu..