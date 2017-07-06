Kendisini döven kocasını uykusunda vurdu

Diyarbakır'da kendisine şiddet uygulayan eşini uyurken tabancayla bacağından vurarak yaralayan 4 çocuk annesi S.K. tutuklandı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahellesi’nde yaşayan ve oto alım- satım işiyle uğraşan 36 yaşındaki S.K. ile ev kadını 4 çocuk annesi eşi 32 yaşındaki S.K.’nın yaşadığı evden önceki gece silah sesi gelmesi üzerine komşuları polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K.’nin eşi tarafından uyurken bacağından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Çağrılan ambulansla S.K. hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan S.K. eşinin kendisine sık sık şiddet uyguladığını, önceki günkü tartışmada da şiddet uygulaması üzerine olayı gerçekleştirdiğini, ancak eşini öldürmek istemediğini söyledi. S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmada, S.K.’nin daha önce de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla bir kaç kez polise başvurduğu belirlendi. 4 çocuk annesi S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)