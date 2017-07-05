Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda tatil sayısı açıklandı mı?

Kurban Bayramı'nı büyük bir hevesle bekleyen birçok vatandaş, bu önemli günde hem kurban ibadetlerini gerçekleştirecek, hem de tatil olmasıyla ziyaretlerde bulunacak, bazı kimseler farklı bölgelere seyahat edecek. Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve hangi güne denk gelerek kaç gün tatil olmasını sağlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2017 Kurban Bayramı hakkında detaylar...

Bayramların sıcak havalara denk gelmesi tatil fırsatı bekleyenlere de yarıyor. Bu sene Kurban Bayramı ne zaman sorusu, hem kurban ibadetini gerçekleştirmek için hazırlık yapanlar tarafından hem de Kurban Bayramı tatilini yazlık bölgelerde geçirecekler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız Ramazan Bayramı hafta sonuna denk gelerek tatil sayısını düşürmüştü, peki Kurban Bayramı nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 31 Ağustos Perşembe gününe denk gelecek, bayram ise 1 Eylül Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı 4 Eylül Pazartesi günü bitecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı tatilini uzatmak için planlar yapanlar için 30 Ağustos formülü ortaya çıktı, Kurban Bayramı arefesinin 31 Ağustos’a denk gelmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla Kurban Bayramı tatilinin birleşme ihtimalini ortaya çıkardı. Eğer resmi makamlar bu konuyu kabul ederse, 6 günlük bir bayram tatili ortaya çıkacak.