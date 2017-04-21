Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Elde edilen son verilere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YALOVA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kesimi ve Giresun ile gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Orta Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.